Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 12:10
de Badea Violeta

Vremea rea pune stăpânire pe România. Zonele în care va ploua torențial în următoarele ore
Romania, sub asediul vremii nefavorabile. Sursa foto: Profimedia

Un val de instabilitate atmosferică afectează România, aducând vânt puternic și ploi torențiale în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 14 septembrie, o avertizare Cod galben pentru intensificări ale vântului, dar și o informare de averse moderate cantitativ, valabile în următoarele ore. Șoferii, localnicii și turiștii din zonele vizate trebuie să fie precauți, iar autoritățile locale au recomandat prudență sporită în trafic și evitarea activităților în aer liber în perioadele cu intensificări ale vântului.

Ploi și vânt puternic în mai multe zone din țară

Codul galben este în vigoare duminică, 14 septembrie, între orele 10:00 și 20:00. Județele afectate includ Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

Vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 90-100 km/h. În aceste regiuni, mișcările de copaci și obiecte ușoare pot fi periculoase, iar riscul de deteriorare a structurilor ușoare crește considerabil.

Judetele pentru care a fost emis Cod galben. Sursa foto: meteoromania.ro

Informare de ploi și cantități de precipitații

Începând cu ora 13:00, de duminică, și până luni, 15 septembrie, ora 10:00, va fi în vigoare o informare de averse moderate cantitativ. În după-amiaza zilei de duminică, ploile vor debuta în Banat, Crișana și Maramureș, pentru ca apoi să se extindă și în Transilvania și în cea mai mare parte a zonei montane.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 l/mp, iar izolat pot atinge 30-40 l/mp. Ploile vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, ceea ce crește riscul de accidente și întreruperi de curent în zonele afectate.

Vremea în București și perspectivele pentru următoarea perioadă

În Capitală, duminică, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu cer variabil și înnorări trecătoare în a doua parte a nopții. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale în după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge 40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade, iar cea minimă de 12-13 grade. Pentru perioada 15 septembrie – 12 octombrie 2025, valorile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nordul țării, deficitare în sud-vest și apropiate de normal în rest.

În săptămâna 22 – 28 septembrie, temperaturile medii vor rămâne normale, iar regimul pluviometric va fi, în general, aproape de cel obișnuit pentru intervalul menționat.

