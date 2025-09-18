Unde văd cât am de plată la impozit pe casă. Termene limită și beneficii

Impozitul pe proprietate este o taxă anuală obligatorie pentru toți proprietarii de imobile din România. De câțiva ani, acesta poate fi achitat și online, o variantă rapidă și comodă pentru cei care vor să evite cozile și birocrația.

Ce este impozitul pe proprietate?

Orice persoană care deține o casă, un apartament, un teren sau un mijloc de transport trebuie să plătească impozit către bugetul local. Sumele colectate sunt folosite pentru finanțarea serviciilor publice și pentru investiții în infrastructura locală: asfaltarea străzilor, iluminat, colectarea deșeurilor, parcuri, trotuare sau servicii de urgență.

Impozitul se calculează pe baza regulilor din Codul Fiscal, fiecare primărie aplicând cote în funcție de tipul imobilului, suprafață, valoarea impozabilă și zona unde se află proprietatea. Pentru locuințe, cota pornește, de regulă, de la 0,1% din valoarea impozabilă.

Cum afli cât ai de plată?

Chiar dacă plata la ghișeu este încă o opțiune, varianta digitală câștigă tot mai mult teren. Cea mai simplă soluție este platforma națională Ghișeul.ro, gestionată de Autoritatea pentru Digitalizare a României (ADR).

Aici poți verifica exact cât datorezi și poți achita cu cardul, fără comision. Pentru acces, trebuie să îți creezi un cont folosind CNP-ul și datele personale. În unele cazuri, este nevoie de validare suplimentară prin primărie sau card bancar. După autentificare, vei vedea toate obligațiile fiscale – impozit pe clădiri, terenuri, mașini – și poți plăti integral sau parțial.

O altă opțiune este site-ul primăriei de care aparții. Multe direcții de taxe locale au secțiuni dedicate – „Situație taxe și impozite online” – unde poți consulta datele și face plata. În anumite localități, pentru acces online este necesar să obții un user și o parolă de la ghișeul fizic. Avantajul plăților online: primești chitanța pe loc, în format electronic.

Termenele de plată și reducerile disponibile

Impozitul pe proprietate se achită în două tranșe egale:

31 martie – prima scadență

30 septembrie – a doua scadență.

Cei care plătesc integral până la primul termen beneficiază, în multe orașe, de o reducere de până la 10%, o modalitate simplă de a economisi bani.

Ce se întâmplă dacă nu plătești la timp

Întârzierea atrage dobânzi și penalități care cresc cu fiecare zi. În cazuri grave, autoritățile pot recurge la executare silită, popriri pe conturi sau chiar sechestru pe bunuri. Totodată, datoriile restante îți pot bloca eliberarea certificatului fiscal, document esențial dacă vrei să vinzi sau să ipotechezi un imobil.

Plata impozitului nu este doar o obligație legală, ci și o formă de responsabilitate civică: banii se întorc în comunitate și susțin serviciile de care beneficiem zi de zi.