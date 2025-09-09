„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact

Pentru mulți români, impozitul pe locuință pare o sarcină anuală neplăcută, dar inevitabilă. Totuși, există situații în care contribuabilii se întreabă ce se întâmplă dacă decid să ignore această obligație sau dacă pur și simplu nu reușesc să o achite la timp. Legislația este foarte clară în această privință, iar consecințele pot fi mai dure decât și-ar imagina unii proprietari.

Executarea silită, prima măsură aplicată

În momentul în care o persoană nu își achită impozitul pe casă, primăria are instrumente legale la dispoziție pentru a recupera sumele datorate. Potrivit avocatului Gabriela Ursărescu, instituția locală nu are nevoie de acordul proprietarului pentru a trece la acțiune.

„Primăria vă poate executa silit în această situație, adică vă poate pune poprire pe conturi, fără ca dumneavoastră să vreți lucrul acesta”, a explicat Ursărescu.

Această măsură este de regulă prima aplicată și are rolul de a forța recuperarea sumelor restante prin blocarea și retragerea directă a banilor din conturile bancare ale contribuabilului.

Ce se întâmplă dacă nu există bani în conturi

Nu de puține ori, primăria se confruntă cu situații în care proprietarul nu are conturi bancare sau acestea sunt goale. Chiar și în asemenea cazuri, procesul de recuperare a banilor nu se oprește aici. Legea prevede pași suplimentari prin care autoritățile locale se pot asigura că își primesc impozitele datorate.

„Dacă nu vă găsește cu conturi bancare și nici cu sume de bani în cont, se poate ajunge la scoaterea la licitație a casei pentru a acoperi datoriile restante”, a precizat avocatul Gabriela Ursărescu.

Aceasta este una dintre cele mai drastice consecințe, pentru că pune direct în pericol dreptul de proprietate al persoanei care a refuzat sau nu a reușit să-și achite obligațiile fiscale.

Licitația locuinței, ultima soluție

Scoaterea casei la licitație reprezintă ultima soluție pe care primăria o are la dispoziție, dar este totodată și cea mai severă. În această situație, locuința poate fi vândută public pentru a acoperi datoria acumulată din impozitele neplătite. Chiar dacă măsura pare extremă, legea o permite atunci când toate celelalte metode de recuperare a banilor au eșuat.

Această procedură poate afecta grav viața unei familii, deoarece odată pierdută, casa devine un bun de valorificat de către autorități, iar suma obținută este direcționată către acoperirea restanțelor fiscale.

Neplata impozitului pe locuință nu este o situație lipsită de consecințe. Primăria are cadrul legal pentru a recupera datoriile, fie prin poprire pe conturi, fie prin vânzarea casei la licitație.

Astfel, impozitul pe casă nu ar trebui tratat cu superficialitate, pentru că nerespectarea termenelor poate duce la pierderi mult mai mari decât suma datorată inițial.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.