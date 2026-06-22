Orange oferă gratuit un router Wi-Fi 7 pentru clienții cu pachetul Premiere. Ce știe să facă Giga Box și ce limitare are

Giga Box Wi-Fi 7 este routerul premium oferit de Orange pentru pachetul Premiere

Orange nu a publicat foarte multe detalii tehnice despre noul router, însă informațiile disponibile arată că Giga Box Wi-Fi 7 este un echipament bazat pe modelul Orange Livebox S, utilizat și pe alte piețe. Dispozitivul este dezvoltat de Orange împreună cu producătorul Arcadyan și folosește soluții software furnizate de SoftAtHome.

Routerul este construit pentru conexiuni pe fibră optică și poate fi instalat rapid în locuințele care au deja infrastructura necesară. Datorită integrării directe GPON, conectarea la fibră poate fi realizată fără intervenția unui tehnician, dacă există deja o priză optică disponibilă.

La nivel de conectivitate, Giga Box Wi-Fi 7 folosește o arhitectură Dual-Band, cu benzi de 2,4 GHz și 5 GHz, fiind compatibil cu standardul IEEE 802.11be, cunoscut comercial drept Wi-Fi 7.

Echipamentul poate oferi viteze de până la 2 Gbit/s pentru descărcare și până la 800 Mbit/s pentru încărcare, în funcție de abonament și infrastructura disponibilă. Pentru conexiunile prin cablu sunt disponibile patru porturi Ethernet, fiecare capabil să atingă viteze de până la 2 Gbit/s.

Routerul include și un port FXS pentru telefonie fixă, cu suport pentru tehnologia DECT Cat-IQ 2.0. Dimensiunile sunt de 167 x 163 x 65 mm, iar greutatea este de aproximativ 640 de grame.

Pentru România, Spania și Polonia, Orange a ales o variantă cu design mai apropiat de gama premium. Carcasa este inspirată de modelul Orange Livebox 7, cu finisaj textil și un ecran e-Ink integrat, ceea ce îl diferențiază de routerele obișnuite oferite de operatori.

Wi-Fi 7 aduce viteze mai bune, dar există o limitare importantă

Deși numele routerului sugerează o trecere completă la noul standard wireless, există un detaliu important. Giga Box Wi-Fi 7 nu include suport pentru banda de 6 GHz, una dintre caracteristicile asociate cu Wi-Fi 7 pe multe echipamente premium.