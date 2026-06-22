Lege nouă pentru construcțiile ridicate pe terenuri agricole. Cum ar putea intra în legalitate
Numeroși proprietari de construcții realizate pe terenuri agricole ar putea beneficia de o nouă posibilitate de a-și reglementa situația juridică, dacă un proiect de lege depus recent în Parlament va fi adoptat. Inițiativa legislativă propune o procedură prin care anumite construcții ridicate fără aprobările necesare să poată fi aduse în legalitate, însă numai în schimbul achitării unor tarife majorate semnificativ. Proiectul a fost înregistrat la Senat și urmează să parcurgă toate etapele legislative necesare înainte de a putea produce efecte.
- Tánczos Barna propune o procedură de regularizare a construcțiilor
- Taxa pentru intrarea în legalitate ar urma să fie majorată de cinci ori
- Sunt vizate și terenurile introduse în intravilan fără avizul necesar
- Proprietarii ar putea finaliza procedurile administrative blocate
- Ce efecte sunt invocate în expunerea de motive
Tánczos Barna propune o procedură de regularizare a construcțiilor
Proiectul de lege a fost depus la Senat de ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Documentul prevede măsuri de aplicare a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Pentru a intra în vigoare, inițiativa trebuie să fie aprobată de Senat, apoi de Camera Deputaților, care este for decizional, să fie promulgată de președintele României, Nicușor Dan, și ulterior publicată în Monitorul Oficial.
Potrivit propunerii legislative, sunt vizate terenurile agricole din extravilan pe care au fost construite diverse imobile fără aprobarea de scoatere din circuitul agricol sau fără avizul privind clasa de calitate necesar introducerii terenurilor în intravilan prin documentațiile urbanistice.
Taxa pentru intrarea în legalitate ar urma să fie majorată de cinci ori
Elementul central al proiectului îl reprezintă posibilitatea regularizării acestor situații prin plata unui tarif semnificativ mai mare decât cel prevăzut în prezent de legislație.
Conform textului propus, pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, pe care sunt amplasate construcții de orice fel realizate înainte de intrarea în vigoare a legii, proprietarii ar putea solicita aprobarea scoaterii terenului din circuitul agricol sau emiterea avizului necesar.
Această procedură ar fi însă condiționată de plata unui tarif majorat de cinci ori față de nivelul stabilit în Anexa nr. 1 a Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Măsura nu ar avea caracter permanent. Potrivit proiectului, dispozițiile ar urma să se aplice pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a legii.
Sunt vizate și terenurile introduse în intravilan fără avizul necesar
În expunerea de motive, Tánczos Barna explică faptul că modificarea urmărește extinderea anului de referință până în 2026 și introducerea unor prevederi care să trateze în mod similar situațiile terenurilor agricole incluse în intravilan fără avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Potrivit argumentelor prezentate, atât construcțiile ridicate fără scoaterea terenului din circuitul agricol, cât și terenurile introduse în intravilan fără aviz reprezintă abateri de la procedura standard, iar soluționarea lor printr-un mecanism unitar ar contribui la finalizarea procesului de intrare în legalitate la nivel național.
În document se arată că această abordare urmărește respectarea principiilor echității și ale unității de tratament.
Proprietarii ar putea finaliza procedurile administrative blocate
Expunerea de motive susține că numeroase investiții aflate în intravilan fără avizul privind clasa de calitate sunt în prezent blocate în proceduri de autorizare sau intabulare.
„Obiectivele de investiții aflate în intravilan fără avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt adesea blocate în procese de autorizare sau intabulare. Includerea acestora în sfera de aplicare a legii ar permite proprietarilor să finalizeze procedurile administrative, crescând astfel securitatea juridică a circuitului civil, ceea ce ar conduce la deblocarea situațiilor juridice în astfel de cazuri.”
Potrivit aceluiași document, aplicarea măsurii ar genera venituri suplimentare la Fondul de ameliorare a fondului funciar prin încasarea tarifelor majorate de la proprietarii care doresc să intre în legalitate.
Ce efecte sunt invocate în expunerea de motive
Autorul inițiativei susține că proiectul ar contribui la eliminarea incertitudinilor juridice care afectează numeroși proprietari de locuințe și anexe gospodărești.
„Sub aspect socioeconomic, inițiativa legislativă înlătură starea de incertitudine juridică pentru numeroși cetățeni ale căror locuințe sau anexe gospodărești s-au aflat într-un vid legislativ.”
În continuare, documentul arată că integrarea acestor proprietăți în circuitul legal ar permite exercitarea deplină a drepturilor de dispoziție asupra imobilelor și ar facilita tranzacțiile imobiliare, succesiunile și accesul la finanțări bancare.
Totodată, se menționează că intabularea acestor imobile este necesară pentru încheierea contractelor de furnizare și racordare la rețelele publice de utilități.
Potrivit proiectului, fondurile colectate din plata tarifelor majorate ar urma să fie direcționate către ameliorarea solurilor, dezvoltarea sistemelor de irigații și consolidarea terenurilor agricole degradate.
Documentul mai precizează că, în lipsa acestei completări legislative, investițiile realizate pe terenuri introduse în intravilan fără avizele necesare ar continua să rămână într-o zonă de vid legislativ, iar regularizarea lor ar permite actualizarea bazelor de date cadastrale și reflectarea situației reale din teren.