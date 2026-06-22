Lege nouă pentru construcțiile ridicate pe terenuri agricole. Cum ar putea intra în legalitate

Pentru a intra în vigoare, inițiativa trebuie să fie aprobată de Senat, apoi de Camera Deputaților, care este for decizional, să fie promulgată de președintele României, Nicușor Dan, și ulterior publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit propunerii legislative, sunt vizate terenurile agricole din extravilan pe care au fost construite diverse imobile fără aprobarea de scoatere din circuitul agricol sau fără avizul privind clasa de calitate necesar introducerii terenurilor în intravilan prin documentațiile urbanistice.

Taxa pentru intrarea în legalitate ar urma să fie majorată de cinci ori

Elementul central al proiectului îl reprezintă posibilitatea regularizării acestor situații prin plata unui tarif semnificativ mai mare decât cel prevăzut în prezent de legislație.

Conform textului propus, pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, pe care sunt amplasate construcții de orice fel realizate înainte de intrarea în vigoare a legii, proprietarii ar putea solicita aprobarea scoaterii terenului din circuitul agricol sau emiterea avizului necesar.

Această procedură ar fi însă condiționată de plata unui tarif majorat de cinci ori față de nivelul stabilit în Anexa nr. 1 a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Măsura nu ar avea caracter permanent. Potrivit proiectului, dispozițiile ar urma să se aplice pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a legii.

Sunt vizate și terenurile introduse în intravilan fără avizul necesar

În expunerea de motive, Tánczos Barna explică faptul că modificarea urmărește extinderea anului de referință până în 2026 și introducerea unor prevederi care să trateze în mod similar situațiile terenurilor agricole incluse în intravilan fără avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.