Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 08:44
de Filon Stan

Impozitul pe locuințe în 2026. Cât vei plăti în plus și ce modificări aduce noua lege

Noul impozit pe locuinte intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026. Sumele cresc considerabil

Impozitul pe locuințe va crește, începând de anul viitor, după cum a decis Guvernul Bolojan în planul său de reformă. Vedeți în rândurile de mai jos câți bani veți scoate în plus din buzunar.

Cu cât crește impozitul pe locuințe în 2026

După cum se știe, Guvernul Bolojan a anunțat mai multe etape ale reformei gândite de specialiștii săi. Pe lângă taxele care urmează să crească pentru a acoperi cumva gaura din buget se numără și impozitul pe locuință.

Mai exact, premierul dorește ca veniturile autorităților locale să crească prin majorarea impozitului pe locuințe, astfel încât să nu mai fie atât de dependente de banii de la buget.

Majorarea, doar o ”pregătire” pentru e-Proprietatea

Cel care urmează să se sacrifice va fi cetățeanul, care va scoate mai mulți bani din buzunar. Dar cât anume? Ei bine, începând cu anul 2026, impozitul pe locuințe crește cu 80%! Și nu este tot! Veștile proaste contiunuă, deoarece Executivul dorește ca începând cu anul 2027 românii să plătească impozite în funcție de valoarea de piață a imobilelor. Pentru a face asta, trebuie implementată platforma e-Proprietatea, care ar trebui să adune date de la cadastru, notariate, tranzacții imobiliare pentru a oferi o valoare de referință mult mai apropiată de prețurile reale din piață.

Până atunci, însă, impozitul va crește cu 80 de procente. Taxa va ține cont și de alte elemente de bază precum: suprafața proprietății, localizarea acesteia, evaluările notarilor sau evaluările primăriilor.

Un apartament cu două camere în București, cu o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, este impozitat acum cu aproximativ 270 de lei pe an. Din 2026, suma va urca la 460 – 500 de lei, în funcție de cota aplicată. Pentru un apartament cu trei camere, unde impozitul depășește deja 400 de lei, proprietarul ar putea plăti între 680 și 800 de lei.

În mediul rural, creșterile vor fi mai mici ca valoare absolută, dar semnificative în procente. O casă care acum este impozitată cu 120 de lei pe an va ajunge la aproximativ 200 de lei.

