Totul despre „zidul de drone" pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 11:41
de Diana Dumitrache

Unde va ninge luni sau marți, în România? Temperaturile, anormale pentru această perioadă

METEO - VREME - ANM
Unde va ninge luni sau marți, în România? Temperaturile, anormale pentru această perioadă
Unde va ninge, în România? (Foto: Profimedia)

După câteva zile de toamnă blândă, vremea s-a schimbat radical. Temperaturile au scăzut la jumătate, norii gri au acoperit mare parte din țară, iar vântul rece a accentuat senzația de frig. Weekendul se anunță mohorât, iar meteorologii avertizează că ninsorile ar putea apărea chiar de săptămâna viitoare.

Unde va ninge, în România?

În Munții Călimani iarna pare că bate deja la ușă. Valorile termice au coborât sub pragul înghețului, iar la Miercurea Ciuc termometrele au indicat doar 7 grade Celsius. Vântul i-a făcut pe localnici să tremure, iar autoritățile au decis pornirea încălzirii centralizate în școli și spitale.

Anunțul privind schimbarea vremii a fost făcut de directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, care avertizează și asupra vântului puternic, dar și a posibilelor ninsori la munte. Șefa ANM a subliniat că primele fulguieli ar putea apărea la altitudini de peste 1.500 de metri:

„Dacă temperaturile vor scădea, cu siguranță în zonele montane, pe creste, și vor fi preponderent negative, nu excludem transformarea precipitațiilor lichide în formă solidă.”

Nici Capitala nu va scăpa de răcirea accentuată:

„În București, la final de săptămână vom înregistra cel mult 18-19 grade și minime de 7-8 grade.”, a precizat Mateescu.

Pentru luna octombrie, ANM anunță o alternanță de zile reci și calde, un tipar tot mai obișnuit în ultimii ani.

„Alternanța de vreme caldă, urmată de perioade mai reci va rămâne de interes până la finalul anului.”, a concluzionat directorul ANM.

Un val de aer rece a sosit din nordul Europei

Și la București, vremea s-a transformat brusc: de la zile cu soare și temperaturi de vară, la o toamnă rece, în mai puțin de 48 de ore. Soarele a dispărut complet, iar doar câțiva bucureșteni au mai rezistat în tricou. Explicația vine de la meteorologi: un val de aer rece sosit din nordul Europei a schimbat radical vremea.

„Temperaturile se mențin mai coborâte decât ar trebui să înregistrăm în această perioadă. În zilele următoare vom vorbi și de o zonă de presiune scăzută, un ciclon care va aduce și ploi ceva mai consistente, asta în mai toate regiunile, inclusiv în Capitală.”, a declarat Iris Răducanu, meteorolog ANM.

Specialiștii avertizează că frigul se va intensifica, iar temperaturile vor rămâne mult sub cele normale pentru sfârșitul lunii septembrie.

