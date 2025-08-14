Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025
de Iulia Kelt

Dusterul românesc, gata să cucerească Australia: SUV-ul devenit cult are cerere record, dar și listă de așteptare
Dusterul românesc, gata să cucerească Australia / Foto: Motor Prime

Renault Duster 2026, SUV-ul compact cu aspect robust și preț accesibil, începe să sosească în Australia, însă compania avertizează că primele unități vor fi limitate.

Conform declarațiilor lui Glen Sealey, Director General Renault Australia, cererea pentru Duster este atât de mare încât primele modele disponibile se vor vinde rapid, generând inevitabil o listă de așteptare pentru clienți.

„Inițial, numărul de unități Duster alocate pentru Australia este destul de restrâns”, a explicat Sealey în cadrul unei conferințe cu presa.

„Este unul dintre cele mai bine vândute SUV-uri din Europa și suntem norocoși că am reușit să obținem această alocare timpurie. Cererea este uriașă, iar clienții au insistat să aducem Duster aici cât mai curând”, s-a spus, de asemenea, potrivit CarsGuide.com.au.

Variante și motorizări adaptate pieței australiene

În Australia, Renault Duster va fi disponibil în trei variante: Evolution 4×2 și 4×4, precum și Techno 4×2. Versiunea de top, Techno 4×4, este așteptată să ajungă pe piața locală în jurul lunii decembrie 2025.

Prețurile pornesc de la 31.990 de dolari australieni pentru versiunile de bază și pot ajunge până la 37.990 de dolari australieni pentru versiunea Techno, înainte de taxe și costuri de înmatriculare.

Versiunile cu tracțiune față utilizează un motor turbo pe benzină de 1,3 litri, cu patru cilindri, care dezvoltă 113 kW și 270 Nm, cuplat la o transmisie automată cu șapte trepte și dublu ambreiaj.

Modelele Duster cu tracțiune integrală sunt echipate cu un motor turbo pe benzină de 1,2 litri, cu trei cilindri și sistem mild-hybrid de 48V, care furnizează 96 kW și 230 Nm, transmisia fiind manuală cu șase trepte.

Așteptări și perspective pentru piața australiană pentru Duster varianta 2026

Sealey estimează că lista de așteptare pentru Duster se va diminua pe măsură ce livrările vor crește în cursul anului viitor. „Ne dorim ca mai târziu în acest an sau la începutul anului viitor să putem satisface cererea”, a mai spus acesta.

În prezent, clienții australieni care doresc să achiziționeze un Renault Duster sunt sfătuiți să fie răbdători, în timp ce Renault lucrează împreună cu fabricile pentru a mări alocările.

Cu preț competitiv, tracțiune 4×4 și opțiuni moderne de motorizare, Renault Duster 2026 se pregătește să concureze direct cu Suzuki Jimny, Subaru Crosstrek, Hyundai Kona, Haval Jolion și Toyota Corolla Cross, oferind o alternativă europeană accesibilă în segmentul SUV-urilor compacte.

