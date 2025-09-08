Cum s-a văzut eclipsa totală de lună în România. Imagini spectaculoase cu fenomenul astronomic rar

Duminică noapte, cerul României a fost martorul unui spectacol unic: eclipsa totală de Lună, cunoscută și sub numele de ”Luna Sângerie”. Fenomenul a captivat atât pasionații de astronomie, cât și familiile cu copii, iar oamenii s-au adunat pe câmpuri sau la Observatoarele Astronomice pentru a urmări evenimentul rar. Eclipsa a durat aproximativ patru ore și jumătate, cu punctul culminant la ora 21:21.

Fenomen rar pe cerul României: eclipsa totală de lună surprinsă în imagini

În București, chiar dacă cerul a fost parțial înnorat, sute de persoane au urcat pe terasa Observatorului Astronomic. Datorită restricției de 20 de persoane pe rând, s-au format cozi, iar mulți nu au prins faza totală, mulțumindu-se cu priveliștea prin telescoape și explicațiile specialiștilor.

”Era eclipsă și era portocalie. Tata mi-a zis că e un eveniment rar”, a declarat un copil. ”Mi s-a părut că parcă sunt acolo, e foarte interesant să privești prin telescop, și cu ochiul liber dar mai bine prin telescop.”, a transmis o tânără.

La 30 de kilometri de Timișoara, aproape 500 de persoane s-au adunat pe câmp pentru a vedea eclipsa, relatează stirileprotv.ro.

”S-a văzut foarte bine, deși la început a fost un pic cu rateu din cauza norilor. Dar s-au ridicat și am văzut luna în întregime de aici din natură”, a spus Andrei Juravle.

Și la Cluj, Bistrița sau Poiana Brașov, oamenii au venit cu pături și gustări, pregătiți pentru observație.

”Nu suntem dezamăgiți, nu putem controla vremea”, a precizat o femeie. ”Mi se pare interesantă atmosfera, îmi place că au venit foarte mulți oameni. Nu mă așteptam, sincer”, a declarat o tânără.

Cum se produce fenomenul și ce înseamnă ”Luna Sângerie”

Eclipsa a început la ora 20:30, s-a încheiat la 21:52, iar Luna a căpătat nuanțe roșiatice din cauza atmosferei terestre, care filtrează lumina Soarelui și refractă doar spectrul roșu.

Astronomul Adrian Șonka a explicat, potrivit tvrinfo.ro: dacă ai fi pe Lună, ai vedea Pământul trecând peste Soare și timp de o oră și jumătate ar fi o eclipsă de Soare. Lumina este blocată de Pământ, însă Luna se vede deoarece prin atmosferă trece doar partea roșie a luminii solare.

Observatorul a rămas deschis până la miezul nopții pentru cei curioși, oferind tururi interactive ale Sistemului Solar și observații prin telescoape.

”A fost cea mai tare experiență din viața mea”

Copiii și tinerii pasionați de astronomie au fost fascinați de spectacol:

”A fost cea mai tare experiență din viața mea. Eu sunt tare pasionat de spațiul cosmic”, a spus un copil. ”O experiență unică de-a dreptul, n-am mai văzut vreodată o eclipsă de lună”, a adăugat o tânără.

Bogdan Galben: ”Următoarea eclipsă o să fie peste patru ani, ne bucurăm împreună cu toți cei care au venit de tot ce ne oferă luna în seara aceasta”.

Fenomenul a fost vizibil și din alte colțuri ale lumii: Europa, Africa, Asia, Australia și chiar Antarctica. Cei care au ratat eclipsa trebuie să aștepte până pe 31 decembrie 2028 pentru următoarea vizibilă din România.

Se numește ”Lună Sângerie” deoarece atmosfera Pământului filtrează lumina albastră și permite doar spectrul roșu să atingă suprafața Lunii, creând nuanța caracteristică.

