Unde se anunță ninsori în următoarele zile? Vremea se răcește brusc

Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 14:59
de Diana Dumitrache

Prognoza meteo pentru următoarele zile (Foto: Profimedia)

După un început de noiembrie mai blând, vremea se schimbă radical în următoarele zile. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor scădea treptat în toată țara, ploile vor fi tot mai frecvente, iar la munte își vor face apariția primele ninsori ale sezonului rece.

Unde se anunță ninsori?

În noaptea de luni spre marți (3-4 noiembrie), cerul va fi predominant noros, iar ploile își vor face simțită prezența în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. La altitudini de peste 1700 de metri, în special în Munții Rodnei, Bucegi și Făgăraș, vor apărea precipitații mixte – lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 45 km/h, mai ales în zonele montane și în regiunile de vest și est ale țării. Temperaturile minime se vor situa între 4 și 12 grade, iar în depresiunile intramontane pot coborî chiar sub 3 grade.

Ziua de marți, 4 noiembrie, aduce o răcire bruscă a vremii, valorile termice apropiindu-se de mediile multianuale pentru începutul lunii noiembrie. În Muntenia, Dobrogea și Oltenia se vor semnala ploi temporare, iar în Moldova și Transilvania vor fi doar izolat averse de scurtă durată.

La munte, în special la altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, semn că stratul de zăpadă își poate face apariția în zonele înalte. Maximele nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor coborî până spre 0 grade în depresiuni.

În București, cerul va fi noros și se vor semnala ploi ușoare. Maxima va ajunge la 13-14 grade, iar minima se va situa între 7 și 9 grade.

De miercuri, temperaturi apropiate de pragul de îngheț

În intervalul 5-6 noiembrie, valorile termice se vor stabiliza în jurul mediilor climatologice specifice perioadei. În sudul și sud-estul țării vor mai fi ploi slabe, iar noaptea se va semnala ceață. Minimele vor coborî până la -1 grad, iar în depresiunile din estul Carpaților chiar spre -3 grade, anunțând posibile brume matinale.

Pe crestele montane, în special în Carpații Orientali, se vor semnala lapoviță și ninsori sporadice, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare.

Sfârșitul săptămânii: vreme închisă, dar fără ger

Între 6 și 8 noiembrie, vremea va rămâne în general închisă în sud și sud-est, unde ploi slabe și ceață vor fi fenomene frecvente. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ziua temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, cu maxime între 9 și 17 grade.

În București, ploile vor continua temporar, dar fără intensitate mare. Maximele vor fi de 12-13 grade, iar minimele de 5-7 grade.

După 8 noiembrie, vremea se va îmbunătăți treptat, ploile vor deveni tot mai rare, iar temperaturile diurne vor fi în creștere, mai ales în vestul și centrul țării.

Pe termen scurt însă, românii trebuie să se pregătească pentru o răcire accentuată și primele ninsori serioase la munte – semnul clar că iarna începe să-și anunțe sosirea.

