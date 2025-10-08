Unde se află nucleul ciclonului Barbara? Bucureştiul nu a fost atât de afectat pe cât se aştepta

Ciclonul Barbara, care a adus cod roșu de ploi torențiale în sudul țării, și-a mutat nucleul deasupra Mării Negre, diminuându-și intensitatea în zona Capitalei. Deși sistemele de canalizare au fost puse la încercare, iar autoritățile au intervenit în zeci de cazuri, Bucureștiul a scăpat, cel puțin până acum, de scenariile cele mai grave anunțate de meteorologi.

Unde se află acum centrul ciclonului Barbara

Potrivit specialiștilor, nucleul masei de aer care a generat precipitațiile abundente s-a deplasat spre zona Mării Negre. Deasupra Bucureștiului, intensitatea fenomenului a scăzut, deși a plouat constant pe parcursul nopții. În Capitală, sistemul de canalizare a fost tranzitat de un debit comparabil cu cel al râului Prut, după cum a anunțat compania Apa Nova.

Chiar și așa, efectele nu au lipsit. Sute de sesizări au fost înregistrate din cauza arborilor prăbușiți și a mașinilor avariate. Un bărbat din Sectorul 3 s-a trezit miercuri dimineață cu autoturismul distrus după ce un copac a căzut peste el.

”Se vede, asta de aici, parbriz, acoperiș, că a fost copac mare. Dimineață m-au sunat și pe mine vecinii și mi-au zis: «Vezi că mi-a căzut copacul». Le-am zis acum două zile să-l tăiem, că mi-e frică de el.”

De marți dimineață, în București s-au prăbușit peste 30 de arbori și au fost afectate tot atâtea autoturisme. În județul Ilfov, șase copaci s-au rupt în timpul nopții, distrugând două mașini.

Cum a rezistat Capitala sub ploi torențiale

În localitățile din jurul Capitalei, străzile s-au transformat în adevărate lacuri. În Popești-Leordeni, apa trece de gleznă, iar locuitorii au fost nevoiți să ridice saci cu nisip în fața curților.

”Ca să vă dați seama cât de mult a plouat în această zonă, toată această apă s-a strâns în doar jumătate de oră”, relata un corespondent PRO TV, după cum se arată pe stitileprotv.ro.

Sistemele de canalizare au funcționat la capacitate maximă, iar Apa Nova a suplimentat echipele din teren cu peste 500 de specialiști.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: ”Suntem cu motopompele în pasajele și tunelurile din București, vrem să nu avem acumulări mari de apă, pentru că urmează o zi complicată.”

Când se termină ploile și încotro se deplasează ciclonul

Capitala și județele Ilfov, Constanța, Giurgiu, Călărași și Ialomița rămân sub cod roșu de ploi torențiale până la ora 15:00. Fenomenul Barbara, botezat de Serviciul Meteorologic din Italia, a adus în unele regiuni cantități de apă care depășesc 140 de litri pe metru pătrat – dublul mediei unei luni întregi.

Monica Ionită, climatolog: ”Sistemul de canalizare al Bucureștiului a fost conceput să reziste undeva la 50–60 L/m². Acum, dacă ne gândim, este posibil să avem dublu față de această valoare.”

Spre seară, nucleul ciclonului Barbara se va deplasa spre Ucraina, iar intensitatea ploilor va scădea treptat. Capitala și județul Ilfov vor ieși oficial din codul roșu, însă autoritățile rămân în alertă, gata să intervină în caz de noi acumulări de apă sau fenomene extreme izolate.