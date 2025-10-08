Cum s-a format ciclonul Barbara și de ce aduce cele mai intense ploi din ultimii 20 de ani. Meteorologii explică de ce România a fost atât de afectată: “S-a alimentat din Marea Neagră”

România se confruntă în aceste zile cu cel mai puternic episod de ploi din ultimele două decenii. Ciclonul Barbara, venit din bazinul mediteranean, a adus cantități uriașe de precipitații, determinând meteorologii să emită avertizări de Cod roșu pentru mai multe județe din sudul și estul țării. În Capitală, specialiștii spun că ploile vor fi comparabile cu cele din 2005.

Cum s-a format ciclonul Barbara și de ce s-a amplificat deasupra României

Ciclonul Barbara, care a lovit puternic sudul și estul României, își are originea în bazinul Mării Mediterane. Potrivit meteorologilor, sistemul depresionar s-a deplasat către țara noastră, ajungând în bazinul Mării Negre, unde a găsit condițiile ideale pentru a se reîncărca cu umezeală.

”Ciclonul s-a deplasat către țara noastră, a ajuns în bazinul Mării Negre unde s-a reîncărcat cu umezeală și acesta determină aceste ploi însemnate cantitativ”, explică meteorologul Iris Răducanu, potrivit adevărul.ro.

Această alimentare suplimentară din Marea Neagră a amplificat intensitatea precipitațiilor, ducând la acumulări record de apă în intervale scurte de timp. ANM a emis avertizări de tip Cod galben, portocaliu și roșu, jumătate din țară fiind afectată.

Cât de grave vor fi ploile și unde se va înregistra cel mai mare impact

Capitala și sud-estul țării se află sub incidența celor mai severe fenomene.

”De la ora 21 și până mâine după-amiaza la ora 15 va fi în vigoare un Cod roșu pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, acolo unde va ploua torențial și abundent… vor fi cantități de apă de 80-100 l/mp și izolat de 120-140 l/mp”, a declarat Iris Răducanu, meteorolog ANM.

Situația amintește de 20 septembrie 2005, când în București, la stația Filaret, s-au înregistrat 161,4 l/mp în 24 de ore. De altfel, meteorologii spun că de atunci nu s-a mai văzut un episod atât de intens.

Cea mai ploioasă zi din istoria măsurătorilor rămâne 12 iulie 1999, la Drobeta-Turnu Severin, cu 224 mm de precipitații. La munte, în Carpații Meridionali, ploile se transformă în ninsori viscolite, iar stratul de zăpadă ar putea atinge între 10 și 30 de centimetri.

Cum reacționează autoritățile și ce trebuie să facem pe durata Codului roșu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis o serie de recomandări pentru populație:

amânarea activităților în aer liber,

închiderea ferestrelor și fixarea obiectelor din exterior,

evitarea zonelor cu copaci sau stâlpi,

curățarea șanțurilor și rigolelor,

evitarea traversării cursurilor de apă în creștere.

În plus, inspectoratele din Suceava, Botoșani, Alba, Harghita, Cluj, Mureș, Caraș-Severin și Hunedoara au trimis echipamente și personal în sprijinul celor din Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu, unde se așteaptă cele mai mari probleme.

”Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă măsura dislocării personalului și a tehnicii de intervenție…”, a transmis IGSU, menționând zeci de motopompe, autocamioane, microbuze și bărci pneumatice trimise în sprijinul echipajelor locale.

Vestea bună este că, potrivit meteorologilor, episodul de vreme extremă se va încheia curând.