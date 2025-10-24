Unde revine gazul sâmbătă, în Rahova? Distrigaz cere locatarilor să asigure accesul echipelor de intervenție

După mai bine de o săptămână de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că furnizarea gazului va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, 25 octombrie 2025, pentru consumatorii care îndeplinesc toate condițiile tehnice și de siguranță. Reluarea alimentării este posibilă în urma aprobării oficiale emise de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a permis punerea în aplicare a strategiei tehnice de reconectare.

Unde revine gazul sâmbătă?

Compania a precizat că procesul de realimentare se va desfășura între orele 10:00 și 20:00, în mai multe imobile din zona afectată de explozie, după ce echipele tehnice au finalizat verificările preliminare ale rețelei de distribuție.

Gazul va fi repornit, etapizat, pentru locatarii de pe următoarele străzi: Câmpeanu Ilie, Oltina, Pecineaga, Popa, Popina, Calea Rahovei și Vicina. Printre adresele vizate se numără imobilele de pe Calea Rahovei nr. 321 și nr. 323, precum și blocurile de pe străzile Oltina nr. 1, 2, 3 și 4 sau Vicina nr. 2, 4, 6, 8 și 10. În total, alimentarea va fi reluată pentru zeci de scări de bloc, în funcție de verificările individuale ale instalațiilor interioare.

Reprezentanții Distrigaz solicită proprietarilor și administratorilor să asigure accesul echipelor de intervenție în intervalul orar anunțat, pentru a permite reconectarea în siguranță. În cazul asociațiilor de proprietari, se cere cooperarea tuturor locatarilor, astfel încât specialiștii să poată verifica fiecare apartament în parte.

Zone unde gazul rămâne sistat

Totuși, compania a precizat că pentru unele blocuri, situate pe strada Vicina nr. 1 și 3, precum și pe Calea Rahovei nr. 317 și 319, alimentarea va fi reluată doar după finalizarea cercetărilor efectuate de autoritățile competente. Aceste imobile se află în apropierea epicentrului deflagrației din 17 octombrie.

Explozia din Rahova a provocat moartea a trei persoane și a lăsat 15 răniți, dintre care trei se află în stare foarte gravă. În urma incidentului, 1.086 de clienți casnici au rămas fără gaz, iar zona a fost complet izolată pentru verificări.

Distrigaz Sud Rețele a subliniat că reluarea furnizării se face numai după asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și că procesul va continua gradual, în funcție de rezultatele testelor tehnice. Compania a reiterat angajamentul de a sprijini comunitatea afectată și de a restabili, în cel mai scurt timp posibil, condițiile normale de furnizare a gazelor naturale.