Locuitorii cartierului Rahova trăiesc, la câteva zile după explozia devastatoare, între durere și teamă. În apropierea blocului afectat de deflagrație, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, oamenii au făcut altare improvizate, în memoria victimelor care și-au pierdut viața în tragedie. Fotografia avocatei în al cărei apartament a avut loc explozia este însoțită de lumânări aprinse și flori. Mașinile de poliție și de pompieri sunt în continuare în zonă, iar oamenii care vor să intre în bloc trebuie să treacă prin filtre de jandarmi. Cartierul este apăsat de un nor greu de spaimă și neputință, un tablou total schimbat față de atmosfera străzilor, în urmă cu o săptămână.

Altare cu lumânări și flori, în memoria victimelor

Din loc în loc, oamenii au aprins lumânări și au adus flori într-un gest de omagiu pentru victimele cumplitei tragedii de pe strada Vicina din Rahova. Când vine seara, cartierul încă miroase a praf și moarte. Oamenii se uită neputincioși către blocul în care nu este aprinsă nici o lumină, temându-se în același timp pentru propriile vieți. Se gândesc că ce a fost se poate repeta, că nu au nici un răspuns din partea autorităților cum că situația ar fi sub control. Stau fără gaze de vineri, unii mulțumiți că au scăpat, alții la limita înțelegerii față de ce se întâmplă.

Un zid format din mașini de poliție, pompieri, autospeciale și jandarmi ocupă una dintre benzile de circulație de pe Calea Rahovei, pe sensul dinspre Piața Rahova spre intersecția Sebastian. Apăsați de atmosfera sobră, oamenii se înghesuie pe celălalt trotuar, vis a vis, acesta fiind și motivul, probabil, pentru care poza avocatei moarte în explozia de vineri se regăsește aici și nu lângă blocul afectat.

De cealaltă parte, lângă liceu, acolo unde cprdonul de jandarmi a permis, un alt loc de plângere a fost improvizat de vecini. Alte lumânări, alte flori, alte poze… Oamenii trec, se uită, se închină, se roagă. La câteva zile de la tragedie, unii abia au avut curaj să treacă acum prin această zonă. La magazin, la școală, la biserică, la piață, toți vorbesc numai despre asta, de parcă timpul s-a oprit în buclă și tragedia se petrece prin vorbele oamenilor din nou și din nou.

Cum arată zona, la câteva zile după explozie

Zona rămâne sub pază strictă, iar mașinile de pompieri și de poliție sunt în continuare prezente în perimetrul delimitat de la Bolintineanu. Accesul este controlat, iar trecătorii pot ajunge în zonă doar trecând prin filtru. Blocul afectat a fost evacuat complet și este acum pustiu, cu ferestrele întunecate și luminile stinse. Calea Rahovei, până de curând animată inclusiv la ore târzii, are acum un aer sinistru, iar atmosfera este una apăsătoare.

Localnicii din împrejurimi spun că trăiesc cu frica în sân. Gazele sunt încă sistate în zonă, iar oamenii susțin că nu au primit informații clare de la autorități. Un martor al tragediei din Rahova a relatat că, deşi în mod normal acea zonă este „super luminată şi foarte vibrantă”, acum se prezintă complet schimbată: „E filtru de poliție pe toate părțile şi e pustiu şi întuneric”, spune locuitorul.

„M-a izbit de calorifer”

Acest colţ al Capitalei, zguduit de explozia din 17 octombrie, s-a transformat total. Locuitorii aşteaptă acum cu sufletul la gură rezultatele anchetei, dar mai ales un semnal clar că sunt în siguranță. Între timp, sunt cu ochii pe lucrările care se efectuează și spun că au văzut cum țeava de gaz a fost tăiată și scoasă de sub pământ.

Un tânăr dintr-un imobil vecin povestește clipele de groază din noaptea exploziei:

„Pe mine m-a aruncat din pat. Eu stau chiar în spatele acestui bloc, adica cu fața spre zona exploziei. M-am obișnuit acum, dar ce e acolo e rău. Nu te poți uita… Nu ne lasă să trecem prin zonă fără verificare, treci printr-un filtru de jandarmerie. Am văzut când au scos țeava din pământ… Nu avem gaze, dar ferească Dumnezeu… S-a zguduit blocul cu mine, m-a izbit de calorifer! Nu știam ce se întâmplă!”, a declarat el, pentru Playtech.ro.

Ancheta continuă, iar oamenii așteaptă răspunsuri

Explozia a avut loc vineri dimineață, pe 17 octombrie, într-un bloc de pe strada Vicina, în Sectorul 5. Deflagrația, provocată de o scurgere de gaze, a distrus complet mai multe apartamente și a afectat grav structura de rezistență a clădirii. Trei persoane și-au pierdut viața și alte 15 au fost rănite. Printre victime se află și Alexandra Neagu, o adolescentă de 17 ani care a căzut două etaje în gol și se află încă internată la spital, în stare gravă.

Autoritățile au dispus evacuarea imediată a locatarilor și au declarat clădirea improprie locuirii, existând riscul unei prăbușiri parțiale. Echipele de intervenție continuă verificările în zonă, iar furnizarea gazelor naturale a fost suspendată temporar. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii adună probe și audiază martori. Primele ipoteze indică faptul că acumularea de gaze ar fi fost provocată de o fisură în țeava de alimentare.