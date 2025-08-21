Unde poţi sta cu 53 de lei pe noapte la Marea Neagră? Începe „Litoralul pentru toți 2025”

Litoralul pentru Toți 2025 debutează cu prețuri începând de la 53 de lei pe noapte de persoană, aducând extrasezonul mai aproape de turiștii care caută vacanțe accesibile. Ediția de toamnă a programului se desfășoară în perioada 1-30 septembrie și include numeroase stațiuni de pe litoralul românesc, în special în sud, acolo unde numărul locurilor disponibile a fost majorat.

Litoralul pentru toți 2025 – prețuri pentru toate buzunarele

Tarifele pentru ediția de toamnă pornesc de la 53 de lei/noapte/persoană la un hotel de două stele din Eforie Nord, fără masă, în timp ce pachetele all inclusive la hoteluri de trei stele ajung la 214 lei.

În Eforie Sud, prețurile încep de la 81,5 lei/noapte, iar în stațiunile Jupiter și Venus de la 70 lei. Pentru Mangalia, tarifele încep de la 101 lei, iar în Mamaia de la 69,5 lei.

”Turismul românesc se află într-un moment de cumpănă. Pe de o parte, operatorii se confruntă cu taxe mai mari, cu reguli schimbate chiar în timpul sezonului și cu o campanie agresivă de denigrare a litoralului. Pe de altă parte, mediul privat rămâne unit și caută soluții concrete. ”Litoralul pentru Toți” nu este o simplă campanie de marketing, ci un angajament real față de turiști. Luna septembrie aduce un litoral mai liniștit, mai accesibil și la fel de frumos, motiv pentru care îi invităm pe toți românii să profite de aceste oferte și să redescopere Marea Neagră într-o atmosferă relaxată și prietenoasă”, a declarat președintele FPTR, Dragoș Răducan.

Tarifele pot varia în funcție de serviciile de masă și de clasificarea hotelului ales. De exemplu, la Saturn, prețurile pornesc de la 94,5 lei/noapte la un hotel de două stele fără masă și pot ajunge la 214 lei pentru all inclusive la hotel de trei stele. În Costinești, cazarea începe de la 88 lei/noapte, iar în Vama Veche de la 79 lei/noapte.

Stațiuni și unități de cazare disponibile

Până în prezent, 57 de unități de cazare s-au înscris în programul ”Litoralul pentru Toți”, oferind aproximativ 3500 de locuri de cazare pe noapte.

Programul acoperă aproape toate stațiunile de pe litoral, cu accent pe sud, în zone precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche. În această perioadă, turiștii se pot bucura de plaje mai puțin aglomerate și de prețuri reduse cu până la 60% comparativ cu vârful sezonului.

Extrasezonul – o alegere avantajoasă

Spre deosebire de lunile de vârf, extrasezonul oferă nu doar prețuri atractive, ci și o atmosferă mai relaxată. Hotelurile propun pachete diverse, de la cazare simplă la all inclusive, pentru toate tipurile de turiști.

Astfel, ”Litoralul pentru Toți 2025” se conturează ca o oportunitate ideală pentru cei care vor să se bucure de Marea Neagră fără aglomerație și cu costuri reduse.

Prețurile avantajoase și liniștea specifică lunii septembrie fac din această ediție un moment perfect pentru o vacanță la mare, fie că este vorba de relaxare, plajă sau explorarea stațiunilor mai puțin cunoscute.