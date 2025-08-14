Adela Popescu a recunoscut că pensiunea din Vama Veche a necesitat multe investiţii. De când se aşteaptă la profit: „Nu ştiu cât de mult”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Adela Popescu și Radu Vâlcan au pășit recent în lumea afacerilor. Cei doi și-au achiziționat o pensiune în Vama Veche, destinație preferată de turiști în sezonul estival. Vedeta a recunoscut că proprietatea a cerut investiții substanțiale, iar profitul nu a venit imediat. Totuși, anul acesta, perspectiva pare mai optimistă, iar sezonul promite câștiguri pentru cuplu.

Adela Popescu a explicat că pensiunea din Vama Veche a presupus un volum mare de investiții

Pensiunea din Vama Veche a necesitat numeroase investiții, atât pentru renovare, cât și pentru dotări moderne care să atragă turiștii. Adela Popescu a explicat pentru cancan.ro: ”Anul ăsta a avut un debut extraordinar. Adică sunt foarte multe rezervări, am avut și multe petreceri de firmă, deci e totul foarte bine. Abia aștept să ajungem la mare.”

Vedeta a precizat că anul trecut, chiar dacă nu a fost vorba despre profit, investițiile au fost o etapă necesară: ”Anul ăsta cu siguranță se va vorbi de un profit. Anul trecut am investit toți. Dar chiar și așa a fost ok. Dar anul ăsta sigur va fi profit. Nu știu cât de mare, dar va fi sigur.”

”El era recunoscut ca fiind crai”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu stabil de mulți ani și au împreună trei băieți. În ciuda programelor lor solicitante din televiziune, cei doi reușesc să gestioneze și afacerea pensiunii, dar și viața de familie.

Vedeta a mărturisit pentru aceeași publicație care a fost unul dintre cele mai dificile momente din relație: ”Chiar începutul a fost în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai.

Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei.”

Optimism pentru sezonul estival

Pentru acest an, Adela Popescu se arată optimistă în privința rezultatelor financiare ale pensiunii. Cererea ridicată pentru rezervări și evenimente private indică faptul că investițiile din trecut încep să dea roade.

Cu toate acestea, vedeta rămâne realistă: nu poate estima încă dimensiunea exactă a profitului, dar este încrezătoare că afacerea va fi pe plus. Cu o combinație de perseverență, atenție la detalii și gestionarea eficientă a timpului, Adela și Radu transformă pasiunea pentru ospitalitate într-o afacere promițătoare.

În Vama Veche, pensiunea lor nu oferă doar cazare, ci și experiențe memorabile pentru turiști, iar familia speră ca fiecare sezon estival să aducă satisfacții și rezultate palpabile.