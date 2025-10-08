Ultima ora
Unde este cel mai bine să pui termostatul în casă. Poziția care îți poate reduce factura la gaz cu până la 15% după ce pornești centrala termică

Unde este cel mai bine să pui termostatul în casă. Poziția care îți poate reduce factura la gaz cu până la 15% după ce pornești centrala termică
Locul ideal pentru termostat

Odată cu scăderea temperaturilor și pornirea centralelor termice, tot mai mulți români se gândesc cum pot reduce consumul de gaz fără a renunța la confortul termic. Unul dintre cele mai simple, dar eficiente trucuri, este amplasarea corectă a termostatului ambiental. Potrivit specialiștilor în eficiență energetică, alegerea locului potrivit pentru acest dispozitiv poate duce la economii de până la 15% la factura de gaz.

Poziția ideală pentru termostat

Cel mai important criteriu este ca termostatul să fie montat într-o zonă reprezentativă a locuinței, adică acolo unde se petrece cea mai mare parte din timp. De regulă, aceasta este camera de zi sau holul principal, locurile care reflectă cel mai bine temperatura generală a casei.

Specialiștii recomandă ca termostatul să fie amplasat pe un perete interior, la o înălțime de aproximativ 1,5 metri față de podea, ferit de curenți de aer sau surse de căldură directe. Acest punct permite senzorului să măsoare corect temperatura reală a aerului, fără influențe externe.

De asemenea, este important ca dispozitivul să nu fie montat nici prea sus, nici prea jos. Aerul cald tinde să se ridice, iar cel rece să coboare; astfel, o poziție la nivel mediu oferă citiri mai precise.

În locuințele mai mari sau cu etaje, este indicată folosirea unui termostat inteligent sau a mai multor zone de control. Aceste dispozitive pot regla automat temperatura în funcție de oră, prezență sau preferințele utilizatorului, optimizând consumul de energie.

Poziția greșită poate crește consumul

La fel de important precum locul potrivit este evitarea locurilor nepotrivite. Montarea termostatului în anumite zone poate determina centrala să funcționeze mai mult decât este necesar, crescând astfel factura.

Un exemplu clasic de amplasare greșită este lângă o sursă de căldură, cum ar fi un calorifer, un șemineu sau chiar un televizor mare. În aceste situații, senzorul va percepe o temperatură mai ridicată decât cea reală și va opri centrala prea devreme, lăsând restul casei neîncălzit.

De asemenea, ferestrele, ușile exterioare și holurile reci sunt locuri de evitat. Curentul de aer rece va păcăli termostatul, care va „crede” că în casă este mai frig și va porni centrala mai des decât este necesar. Rezultatul? Un consum mai mare și o temperatură neuniformă în întreaga locuință.

O altă greșeală frecventă este montarea termostatului pe pereții exteriori. Aceștia tind să fie mai reci decât interiorul camerei, iar dispozitivul va fi influențat de temperatura peretelui, nu de cea a aerului.

În plus, termostatul nu trebuie amplasat în lumina directă a soarelui. Razele solare încălzesc carcasa dispozitivului și duc la citiri eronate, determinând centrala să se oprească prematur.

Poziția termostatului poate părea un detaliu nesemnificativ, dar influențează direct modul în care centrala interpretează temperatura reală și, implicit, consumul de gaz. Alegerea corectă – un perete interior, la înălțimea potrivită, ferit de surse de căldură sau frig – poate însemna un confort constant și o reducere de până la 15% a costurilor.

