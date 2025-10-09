Unde e cel mai sigur să locuiești într-un bloc vechi. Explicațiile specialiștilor în rezistență seismică

Locuitorii din orașele cu risc seismic ridicat, precum București, se întreabă deseori: dacă blocul meu e vechi, unde sunt cele mai sigure apartamente? Ce trebuie să verific? Specialiștii în rezistență seismică explică ce criterii contează cel mai mult — de la anul construcției până la cartea tehnică, înălțimea blocului sau modificările structurale. Iată ce spun ei.

Ce factori mai contează decât “bloc vechi / bloc nou”

Anul construcției – un reper esențial

Normativele de proiectare seismică din România au suferit modificări majore după cutremurul din 1977. Blocurile construite înainte de 1978, și cu atât mai mult înainte de 1963, pot fi mai vulnerabile. Blocurile ridicate după 1979 sunt considerate mai sigure, deoarece noile standarde stricte au fost aplicate atunci.

Înălțimea blocului și numărul de etaje

Blocurile vechi cu multe etaje (de exemplu 8–10 etaje) au un risc mai mare în comparație cu blocurile vechi de doar 4–5 etaje. Blocurile mai mici sunt mai stabile în cazul unui cutremur, datorită masei și rigidității mai mari relative.

Structura de rezistență și starea ei

Trebuie verificat dacă stâlpii, grinzile, pereții de rezistență și fundația sunt intacți, dacă au existat fisuri, infiltrări de apă, coroziune în armături etc. Modificările aduse de-a lungul timpului (spargerea pereților portanți, modificări la compartimentări structurale) pot slăbi serios rezistența.

Cartea tehnică și expertiza seismică

Solicitați cartea tehnică a blocului pentru a vedea proiectul inițial, amendamentele și eventualele expertize. Dacă blocul a fost expertizat seismic și încadrat într-o clasă de risc seismic, aceste informații sunt esențiale.

Zona geografică și solul pe care e construit

Chiar dacă blocul pare solid, localizarea contează: solurile aluvionare, umede sau instabile adaugă riscul. Zonele din jurul epicentrului Vrancea, de exemplu, sunt clasificate cu risc seismic mai mare. De asemenea, zone cu densitate mare de blocuri vechi pot suferi când clădirile apropiate cad.

Întreținerea și consolidările anterioare

Un bloc cu anul construcției mai vechi, dar care a fost bine întreținut, consolidat când a avut daune, fără infiltrații majore, poate fi mai sigur decât unul mai nou dar lăsat în paragină. Estetica (fațada, termo-isolarea) nu spune nimic despre rezistență structurală dacă există deteriorări ascunse.

Zone “mai sigure” vs zone “mai vulnerabile” la București

Pe baza analizelor și hărților seismice, specialiștii indică:

Zone mai puțin expuse: anumite părți din sectoarele 2 și 3, zone precum Balta Albă, Gemenii – dacă blocul îndeplinește celelalte criterii.

Zone cu risc mai ridicat: Centrul Vechi (din cauza vechimii, densității, străzilor înguste și lipsei consolidărilor), zone precum Militari, Drumul Taberei, Pantelimon — mai ales blocurile mari și vechi.

Ce ar trebui să verifici tu dacă vrei un apartament într-un bloc vechi “sigur”:

Anul exact de construcție și dacă blocul a fost proiectat după codurile seismice moderne (după 1977, ideal după 1979)

Dacă există expertiză seismică, clasa de risc seismic, și dacă blocul nu are “bulină roșie” sau documente oficiale care să-l declare periculos

Starea vizibilă: fisuri pe pereți portanți, stâlpi, plăci de betoane deteriorate, infiltrații de apă care pot degrada betonul și armătura

Etajul: apartamente la parter sau primele etaje pot fi mai sigure într-un cutremur decât cele de la etaje mari, dar asta depinde mult de structura blocului

Dacă blocul a făcut consolidări sau reparații structurale serioase și când au fost acestea făcute

Riscuri ce rămân chiar dacă ai respectat majoritatea criteriilor

Chiar și blocurile construite după 1979 pot fi riscante dacă nu au fost bine executate sau întreținute. De asemenea, vecinătățile pot avea blocuri cu risc mare care afectează siguranța globală în caz de prăbușire sau caderi de fațade.

Nu există bloc “perfect securizat”, dar poți minimiza riscul semnificativ dacă: