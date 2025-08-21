Un vlogger român, surprins la Sankt Petersburg în timpul negocierilor Rusia-Ucraina. Ce a văzut pe străzile orașului l-a uimit: „Sunt peste tot”

Într-o săptămână crucială pentru negocierile privind războiul din Ucraina, Marian Marcel, cunoscut pe YouTube drept Marian Adventures, a ajuns la Sankt Petersburg. În timp ce lideri internaționali discutau despre pace, vloggerul român a luat la pas străzile celui de-al doilea oraș ca mărime din Rusia și a surprins detalii care l-au uimit.

Lada Largus, surpriza pe străzile Sankt Petersburgului

Ceea ce l-a impresionat pe Marian Marcel a fost prezența masivă a modelului Lada Largus, o mașină aproape identică cu Dacia Logan MCV, lansată de Renault cu 18 ani în urmă.

”Apropo de ce vă spuneam. Mașini dintr-astea sunt multe, fix MCV-ul nostru, doar că aici se cheamă Lada Largus. E unu la unu! Mai sunt și mașini scumpe, mașini noi pe aici”, spune vloggerul în clipul postat pe YouTube.

Deși Renault și-a închis afacerile din Rusia după declanșarea războiului din Ucraina, fabricile locale continuă să producă acest model, iar prețul unui exemplar standard pornește de la aproximativ 4.500 de euro.

Marian Marcel a surprins și alte aspecte ale traficului din Sankt Petersburg, evidențiind contrastele dintre mașinile de familie accesibile și modelele mai scumpe, care domină zonele centrale ale orașului. Clipurile sale, vizionate de mii de oameni, pun în valoare atât cultura auto, cât și atmosfera orașului în contextul actual geopolitic.

Lada Azimut, noul SUV rusesc

Pe lângă Largus, compania Lada lansează noi modele, cel mai recent fiind SUV-ul crossover Azimut. Potrivit site-ului carscoops.com, prețul acestui model va varia între 27.000 și 32.000 de euro, comparabil cu Dacia Bigster sau Duster, dar mai scump.

Motorizarea include motoare termice aspirate de 1,6 litri (120 CP) sau 1,8 litri (132 CP), cu promisiunea unui motor de 150 CP cu turbină. Marian Marcel a remarcat diversitatea modelelor și adaptarea industriei auto rusești la cerințele locale.

YouTube-ul și pasiunea pentru călătorii

Contul de YouTube Marian Adventures numără 127.000 de abonați, iar clipurile depășesc frecvent 50.000 de vizualizări. Conținutul său se axează pe călătorii prin lume și descoperirea de detalii inedite din orașe vizitate.

Vizita la Sankt Petersburg nu face excepție, Marian Marcel surprinzând atât atmosfera locală, cât și particularitățile industriei auto rusești.

Prin ochii vloggerului, o simplă plimbare pe străzile Sankt Petersburgului devine o lecție despre adaptarea modelelor internaționale la piața locală și despre viața cotidiană dintr-un oraș aflat sub lupa lumii în perioada negocierilor internaționale.

