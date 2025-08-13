Ce condiții pune Rusia pentru a se încheia războiul din Ucraina. Putin rămâne de neclintit, înainte de întâlnirea cu Trump

Rusia a reluat, condițiile pe care le impune pentru încheierea războiului din Ucraina, insistând că poziția sa nu s-a modificat față de anunțul făcut anul trecut de președintele Vladimir Putin. Întâlnirea Trump-Putin poate genera perspective spectaculoase, dar fără flexibilitate din partea Moscovei sau garanții clare de la Washington, războiul nu pare să se apropie de final.

Întâlnirea Trump – Putin va avea loc vineri, pe tărâm militar

După o analiză amănunțită, organizatorii întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin au concluzionat că Anchorage – cel mai mare oraș din Alaska – este singura locație din întregul stat care poate oferi infrastructură și logistica necesară unui summit de acest nivel. Printre opțiunile limitate, baza militară Elmendorf-Richardson, aflată la periferia nordică a orașului, s-a impus ca singura care îndeplinește standardele stricte de securitate. Alegerea acestei locații, însă, a generat dileme politice: Casa Albă a încercat inițial să evite simbolismul primirii președintelui rus Vladimir Putin într-o instalație militară americană, dar necesitățile practice au câștigat, potrivit BBC.

Conform confirmării oficiale a doi reprezentanți ai administrației SUA, cei doi lideri – Donald Trump și Vladimir Putin – se vor întâlni vineri în cadrul bazei Elmendorf-Richardson, un spațiu cu măsuri de protecție maxime, dar și un loc care subliniază dinamica tensionată a relațiilor bilaterale. Alegerea unei baze militare, deși justificată din punct de vedere tehnic, riscă să transmită un mesaj ambiguu: pe de o parte, securitatea incontestabilă oferită de complexul militar; pe de alta, o imagine care poate fi interpretată ca o încarnare a confruntării dintre cele două puteri globale, chiar înainte ca discuțiile să înceapă.

Care sunt cererile Rusiei pentru a înceta războiul din Ucraina

Kremlinul a reiterat cu fermitate poziția sa privind rezolvarea conflictului din Ucraina, respingând orice perspectivă de compromis. Într-o declarație dură, un purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a subliniat că Rusia nu este dispusă să negocieze condițiile de bază pentru încheierea războiului:

„Poziția noastră rămâne neschimbată: Ucraina trebuie să recunoască noile realități teritoriale, să renunțe la pretențiile asupra Crimeei și regiunilor anexate, să adopte un statut de neutralitate și să garanteze protecția drepturilor vorbitorilor de limbă rusă”, a declarat un purtător de cuvânt al Kremlinului.

Cererile Moscovei, menținute neschimbate de peste un an, reflectă o abordare maximalistă, respinsă categoric de Kiev și de aliații săi occidentali. Declarația vine în contextul unor discuții internaționale tot mai intense despre posibile căi de soluționare a conflictului, dar pare să confirme faptul că Rusia nu intenționează să facă nici o concesie în privința obiectivelor sale declarate.

Contextul negocierilor blocate

Deși unele state neutre au încercat să medieze discuții de pace, ambele părți rămân ferme în poziții diametral opuse. Occidentul continuă să susțină Ucraina militar și politic, în timp ce Moscova avertizează că orice încercare de contraofensivă va prelungi conflictul.

În ciuda confirmării unui viitor summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, perspectiva unui acord rapid pentru stoparea războiului din Ucraina rămâne totuși îndoielnică.

Cererile Rusiei: „Predare, nu negociere”

Potrivit unui memorandum prezentat de Moscova în iunie, Rusia cere recunoașterea anexării Crimeei și a regiunilor Donetsk, Luhansk, Zaporijjea și Herson, precum și demilitarizarea Ucrainei, renunțarea la aderarea la NATO și organizarea de „noi alegeri”.

„Rusia poate încadra asta în zece formulări diferite, dar esența e aceeași: Kiev trebuie să capituleze”, scria analistul politic rus Tatiana Stanovaya.

De ce acceptă Putin discuțiile cu Trump?

Presiunea sancțiunilor: Trump a amenințat cu măsuri dure împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei. Oportunitatea de a-l influența pe Trump: Liderul SUA a avut deja declarații favorabile Kremlinului, acuzându-l pe Volodîmîr Zelenski că ar fi „dictator” și sugerând că Ucraina e responsabilă de război.

Poziția Kievului: „Nu la concesii teritoriale”

Autoritățile ucrainene insistă că nu vor negocia suveranitatea. Zelenski a cerut implicarea directă în orice discuții de armistițiu. Deputatul ucrainean Irina Gherașcenko avertizează că absența de la masa tratativelor ar fi „periculoasă”.

Președintele ucrainean, Volodîmîr Zelenski, a exclus orice posibilitate de a ceda teritorii Rusiei, chiar în contextul în care Donald Trump și Vladimir Putin se pregătesc pentru un summit săptămâna viitoare. Într-un mesaj video, liderul de la Kiev a avertizat că orice acord încheiat fără participarea Ucrainei va fi, după cum a spus el, „decizii moarte”, potrivit BBC. Anunțul vine în timp ce Trump a sugerat anterior ideea unui „schimb de teritorii” între cele două țări, iar atacurile rusești nocturne au continuat, coborând din nou victime civile printre populația ucraineană.