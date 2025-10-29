Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul

Zgomotele de la vecini pot deveni rapid o sursă de stres și conflict în orice bloc, fie că vorbim despre pași grei, muzică dată tare sau aparate electrocasnice folosite noaptea târziu. Deși multe persoane caută soluții costisitoare pentru a se bucura de liniște, o echipă de cercetători din Suedia a găsit o metodă ingenioasă și simplă care ar putea schimba modul în care sunt izolate fonic locuințele.

Un șurub care poate reduce zgomotul cu aproape jumătate

Cercetătorii de la Universitatea Malmö din Suedia au dezvoltat o invenție care promite să revoluționeze confortul acustic în casele din lemn, acolo unde problemele cu sunetul sunt mai frecvente decât în clădirile din beton. Dispozitivul, numit „șurubul sunetului”, are o construcție unică: un arc amplasat în interiorul său, care funcționează ca un amortizor al vibrațiilor sonore.

Atunci când este montat în pereți, acest șurub special permite fixarea mecanică a suprafețelor fără a transmite undele sonore între ele. Testele efectuate în laborator au arătat o reducere de nouă decibeli față de pereții tradiționali, ceea ce înseamnă o diminuare considerabilă a zgomotului perceput.

O soluție practică și ușor de instalat

Potrivit echipei de cercetare, „șurubul sunetului” poate fi instalat cu ușurință, fără unelte speciale sau pregătire tehnică. Avantajul major este că nu necesită lucrări ample sau schimbarea materialelor existente – pur și simplu înlocuirea șuruburilor convenționale cu aceste versiuni antifonice este suficientă pentru a îmbunătăți izolarea fonică.

„Cu șurubul nostru, plăcile de gips-carton pot fi montate direct pe pereți, eliberând spațiu pe podea, iar un metru pătrat de suprafață poate valora mii de euro”, a explicat Håkan Wernersson, profesor la Departamentul de Știința Materialelor și Matematică Aplicată al Universității Malmö, citat de El Confidencial.

Inovația a fost aprobată de Academia Regală Suedeză de Științe Inginerești și este destinată în special locuințelor din lemn, unde zgomotul se propagă mai ușor. Deși produsul nu este încă disponibil comercial, compania fondată de cercetători, Akoustos, lucrează deja la lansarea sa pe piață.

Alternative eficiente pentru o locuință mai liniștită

Până când invenția suedeză va putea fi achiziționată, există și alte metode practice pentru a reduce nivelul de zgomot din locuință fără costuri mari. Una dintre cele mai simple este placarea pereților cu lemn masiv, care poate diminua zgomotul cu până la 20 de decibeli. Instalarea este rapidă, iar efectul acustic este vizibil imediat.

O altă soluție este pluta, un material natural cu proprietăți excelente de izolare fonică. Panourile din plută pot reduce zgomotul și vibrațiile cu până la 35 de decibeli și se integrează perfect în designul interior.

De asemenea, vopselele microsferice pot contribui la un plus de liniște. Acestea conțin bule ceramice care acționează ca bariere împotriva sunetului, creând un strat protector după aplicarea mai multor straturi.

Soluții simple, dar eficiente pentru podele și uși

Zgomotul de la vecinii de jos sau de la pași poate fi redus și prin soluții simple. Suprapunerea a două covoare groase cu texturi diferite este o metodă ieftină și eficientă de a atenua zgomotul de impact, dar și sunetele de la televizor sau conversațiile.

Totodată, rafturile de cărți pot funcționa ca un izolator natural. Plasate pe peretele comun cu vecinii, acestea creează o pernă de aer care diminuează vibrațiile sonore.

În cazul în care zgomotul pătrunde prin uși, instalarea unor garnituri acustice de blocare a curenților poate face diferența. Acestea etanșează spațiile dintre tocul ușii și podea, reducând propagarea sunetului între camere.