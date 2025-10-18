Ultima ora
Anchetatorii nu au găsit sigiliul la locul exploziei din Rahova, dronele încă adună probe. Toate persoanele decedate sunt femei, conform expertizelor ADN
18 oct. 2025 | 21:41
de Filon Stan

Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu fi amendat? Legea oficială

Social
Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu fi amendat? Legea oficială
Legea spune cat zgomot poti face, chiar si la curte. Amenzile pot fi unele mari

Mulți români care locuiesc la casă se întreabă cât zgomot pot face în curte fără să riște o amendă. Fie că este vorba despre o petrecere, lucrări de construcție sau o simplă activitate gospodărească, legea stabilește limite clare, atât pentru orele de liniște, cât și pentru nivelul maxim de zgomot admis.

Cât zgomot ai voie să faci în curte

Potrivit Legii nr. 61/1991, tulburarea liniștii publice sau a locatarilor constituie contravenție atunci când se produce între orele:

  • 22:00 și 08:00,
  • 13:00 și 14:00 (intervalul de odihnă de la prânz).

În aceste perioade, este interzisă producerea de zgomote puternice în curte – fie că provin de la muzică, utilaje, lucrări sau petreceri. Poliția poate aplica amenzi între 500 și 1.500 de lei, iar în cazul repetării faptei, sancțiunile pot ajunge până la 3.000 sau chiar 6.000 de lei, în funcție de gravitate.

Limitele legale de zgomot

În afara orelor de liniște, nivelul maxim de zgomot permis în zonele rezidențiale este reglementat de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014. Conform acestuia, valorile limită sunt: 55 de decibeli ziua și 40 de decibeli noaptea.

Aceste praguri se aplică la exteriorul locuințelor, în „zona protejată” de locuire. Dacă zgomotul depășește aceste valori, autoritățile pot considera că se încalcă normele de mediu și de conviețuire socială.

Ce se întâmplă dacă deranjezi vecinii

Dacă zgomotul produs în curte depășește limitele rezonabile sau apare în orele de liniște, vecinii pot sesiza Poliția Locală. Agenții pot constata contravenția pe loc, iar în unele cazuri pot solicita și măsurători fonice, pentru a demonstra depășirea limitelor de decibeli.

Tulburarea repetată a liniștii publice poate duce la amenzi mai mari și, în cazuri grave, chiar la plângeri penale pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
„Uitați-vă la oamenii ăștia! N-au făcut scandal”. Imaginea momentului de la locul exploziei din Rahova
„Uitați-vă la oamenii ăștia! N-au făcut scandal”. Imaginea momentului de la locul exploziei din Rahova
Compania auto chineză BYD anunță cea mai mare rechemare în service. Ce problemă au 115.000 de vehicule
Compania auto chineză BYD anunță cea mai mare rechemare în service. Ce problemă au 115.000 de vehicule
Raport ISC despre blocul afectat de explozia din Rahova: Imobilul nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate. Locuitorii au ca modalităţi de relocare chirie sau apartamente provizorii
Raport ISC despre blocul afectat de explozia din Rahova: Imobilul nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate. Locuitorii au ca modalităţi de relocare chirie sau apartamente provizorii
Posibilă nouă întâlnire între Trump și Kim Jong-un. Când ar avea loc, potrivit surselor CNN
Posibilă nouă întâlnire între Trump și Kim Jong-un. Când ar avea loc, potrivit surselor CNN
Incendiu într-un imobil din Tecuci. Apelul iniţial la 112 anunţa producerea unei explozii. Mai multe persoane au fost evacuate
Incendiu într-un imobil din Tecuci. Apelul iniţial la 112 anunţa producerea unei explozii. Mai multe persoane au fost evacuate
Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis
Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis
Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România
Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke”
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke”
Revista presei
Adevarul
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 19 octombrie 2025. Prudență și disciplină, sfatul astrologilor pentru nativii Capricron
Playtech Știri
Zodiile care își îmbunătățesc relațiile în săptămâna 20 și 26 octombrie 2025. Văd lucrurile diferit
Playtech Știri
Era unul dintre cei mai frumoşi actori de la Hollywood, însă acum este de nerecunoscut. Toate femeile îl adorau în anii ’90
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...