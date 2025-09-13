Un român care s-a mutat de un an în Egipt dezvăluie ce nu îi place deloc în ţara însorită. „Lipsa cărnii de porc, nu sunt punctuali”

Un român stabilit de aproape un an în Egipt a împărtășit pe Facebook lucrurile care nu îi plac în țara nord-africană. De la punctualitatea discutabilă și lipsa cărnii de porc, la negocierile obositoare și agitația de pe străzi, postarea a stârnit zeci de comentarii din partea internauților care și-au împărtășit propriile experiențe.

Ce îl nemulțumește pe un român în Egipt

După aproape un an de viață în Egipt, un român a decis să împărtășească pe pagina de Facebook ”Fuga în Egipt” experiențele și observațiile legate de adaptarea la viața în această țară însorită.

Deși apreciază cultura, clima și oamenii, anumite aspecte l-au surprins sau l-au deranjat, iar aceste detalii au stârnit reacții și comentarii din partea altor internauți.

Într-o postare intitulată ”Ce NU îmi place în Egipt și de ce 😋”, el a detaliat principalele nemulțumiri:

1. Punctualitatea nu există. Dacă cineva promite că ajunge în 5 minute, pregătește-te să aștepți cel puțin 30-60 de minute.

2. Egiptenii nu știu să spună ”NU”. Ei folosesc expresia ”Insha’Allah”. Astfel, dacă ai o programare cu un meșter pentru a doua zi la ora 13:00 și el spune ”așa să mă ajute Dumnezeu să vin”, poți fi sigur că va întârzia câteva ore, sau chiar nu se va prezenta deloc.

3. Nu răspund la telefon. În momentele importante, poate fi imposibil să dai de cineva în caz de urgență.

4. Ziua liberă – Vinerea. Pentru cei obișnuiți cu Duminica ca zi liberă, sistemul egiptean poate fi confuz. Magazinele se deschid după ora 14:00, iar băncile sunt închise Vineri și Sâmbătă.

5. Prea multe sărbători publice. În afară de Ramadan, există numeroase sărbători legale; dacă nu ești informat, vei constata că magazinele și băncile sunt închise, iar orașul pare pustiu.

6. Internetul slab. Chiar dacă este unul dintre cele mai scumpe din regiune, conexiunea cedează vara și seara.

7. Vorba lungă. Egiptenilor le place să vorbească mult, mai ales la telefon, uneori ore întregi.

8. Lipsa prețurilor fixe. Negocierea constantă poate fi obositoare, așa că românul preferă magazinele cu preț afișat.

9. Gălăgia de pe străzi. Claxoane, petreceri și copii care se joacă până după miezul nopții fac parte din ritmul vieții urbane. Localnicii se trezesc târziu și se culcă după ora 2-3 dimineața.

10. Lipsa cărnii de porc. Fiind o țară musulmană, preparatele tradiționale cu porc lipsesc, iar dorul de mâncarea ca la bunica se face simțit.

”În final, cam acestea sunt cele 10 lucruri care nu îmi plac, dar am făcut cu drag schimbul România – Egipt, deoarece lucrurile pe care le iubesc la această țară sunt cu mult mai bune și mai frumoase în comparație cu micile neplăceri. Salutări calde din Egipt, tuturor!” a conchis acesta.

Reacțiile internauților

La postare, comentariile nu au întârziat să apară:

”La punctul 9 vreau să adaug o explicație: probabil ați observat că se întunecă devreme, dar se și luminează devreme. În vremea pandemiei, când mă trezeam pe la 8-9, mătușa soțului meu deja se întorcea de la câmp, după câteva ore de muncă, înainte ca temperaturile să fie prea ridicate. Cred că ați observat că în perioada estivală este foarte cald… ceea ce îi determină să stea mai mult afară după apus. De aceea, mare parte din populația țărilor arabe are deficit de vitamina D,” a scris cineva. ”Eu trăiesc în Iordania de 20 de ani și tot nu m-am obișnuit cu Vinerea zi liberă, iar Duminica să îmi trimit copiii la școală. Cu agitația Orientului (că nu numai în Egipt este viață de noapte) m-am obișnuit și îmi place. Rar mă duc în România, când am ceva de făcut, și acolo mi se pare ciudat că după ora 20:00-21:00 străzile sunt mai mult pustii. Cu întârzierile lor nu m-am obișnuit, dar pot spune că m-am molipsit de la ei și nici eu nu mai sunt punctuală,” a comentat altcineva. ”Îmi place clima, marea liniștită cu minunățiile ei, amabilitatea angajaților din resorturi, prețul la motorină și alte produse mai ieftine ca la noi. Cu negociatul prețului nu am nici o problemă, m-am născut într-un sat cu mulți romi care vindeau obiecte și haine și, la fel, trebuia să negociez,” a adăugat un alt internaut. ”Punctul 8 mă disperă. Ultima dată am mers seara la cumpărături și tot amânam pentru că nu aveam chef de negocieri. Uneori mă amuză, dar când am multe de cumpărat este epuizant… și enervant… când mă întreabă ce mărime sau de unde sunt, în loc să îmi spună prețul,” a concluzionat altcineva.

De ce merită totuși Egiptul

În ciuda micilor neplăceri, autorul postării subliniază că experiența sa în Egipt rămâne pozitivă.

Clima, peisajele, marea și cultura locală compensează punctualitatea discutabilă sau lipsa unor produse precum carnea de porc. Egiptul rămâne, pentru românul stabilit acolo, o destinație însorită și plină de viață, chiar dacă adaptarea necesită răbdare și umor.