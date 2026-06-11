Probleme pentru turiștii români în aeroportul din Hurghada. Ce bancnote pot fi refuzate. Totul despre viză, bani și schimb valutar

„Mâine plecăm în Hurghada și vrem să schimbăm niște bani. Anul trecut am fost în Hurghada și am vrut să plătim viza în aeroport în dolari, pentru că ni s-a recomandat să avem dolari la noi. Nu au fost acceptați și a trebuit să prezentăm euro. Ce este cel mai bine să avem la noi în general: euro sau dolari?”, a întrebat aceasta.

De ce pot fi refuzați dolarii în Egipt

Mai mulți români care s-au întors recent din Egipt au explicat că problema apare de multe ori din cauza bancnotelor vechi de dolari, care sunt refuzate în unele hoteluri, magazine sau chiar la ghișeele pentru viză.

„Dolarii de care scrieți, care nu au fost acceptați, posibil să fi fost dintr-un an mai vechi. Ar trebui să fie din 2006, an de fabricare”, a explicat un turist pe grup.

În Egipt există numeroase situații în care sunt acceptate doar bancnote de dolari emise după 2006 sau chiar după 2013, mai ales în zonele turistice. Bancnotele uzate, rupte sau foarte vechi sunt refuzate frecvent.

Din acest motiv, mulți români aleg acum să aibă la ei atât euro, cât și dolari, pentru a evita problemele încă din aeroport.

Cât costă viza pentru Egipt

Potrivit experiențelor recente ale turiștilor români, viza turistică pentru Egipt poate fi plătită atât în euro, cât și în dolari.

„Doar ce ne-am întors din Hurghada, am plătit în dolari la ghișeul din stânga. 30 de dolari de persoană”, a povestit un român.

Alți turiști spun însă că au plătit fără probleme în euro.

„Noi am avut euro la noi și câțiva dolari de 1 pentru bacșiș. Viza am plătit-o în euro, 26€, la ghișeu cum intri pe stânga”, a scris o altă persoană.

În prezent, cei mai mulți turiști spun că viza costă aproximativ 30 de dolari sau 27 de euro, în funcție de cursul folosit și de ghișeul unde este achiziționată.

„Se poate plăti și cu euro, primiți rest de la 30 de dolari cât costă viza”, explică un alt turist.

Ce bani folosesc românii în Hurghada

În stațiunile turistice din Egipt, euro și dolarul sunt acceptate aproape peste tot, însă dolarul american rămâne moneda preferată pentru excursii, bacșiș și diverse servicii turistice. Astfel, mulți români recomandă să aveți bancnote mici de 1, 5 sau 10 dolari pentru bacșiș, mai ales în resorturi, la transportul bagajelor sau pentru personalul hotelier.