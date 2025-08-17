Un pilot a fost scos cu forța din avion, chiar înainte de decolare: „Doar câteva beri”

Scene incredibile au avut loc pe aeroportul Savannah/Hilton Head din statul Georgia, Statele Unite, când un pilot al companiei Southwest Airlines a fost dat jos din avion de polițiști chiar înainte de decolare. Pasagerii zborului spre Chicago au asistat șocați la intervenția autorităților, iar cursa a înregistrat o întârziere de aproape cinci ore.

Momentul intervenției

Incidentul s-a petrecut dimineața devreme, când pilotul David Allsop, în vârstă de 52 de ani, originar din New Hampshire, urma să piloteze avionul. Polițiștii au urcat la bord, l-au scos din cabină și l-au escortat în fața pasagerilor, iar zborul, programat să plece la ora 6:05, a decolat abia la 11:00, potrivit The Sun.

Polițiștii au simțit miros de alcool

Imaginile surprinse de camerele de corp ale agenților arată confruntarea cu pilotul.

„Simțim miros de alcool în respirația dumneavoastră”, i-au spus autoritățile.

Allsop a explicat că băuse doar „câteva beri” cu o seară înainte și a încercat să dea vina pe guma cu nicotină.

„Mirosul vine de la guma mea, nu de la băutură”, se scuză pilotul.

Inițial, pilotul a refuzat testul de sobrietate. Ulterior, a acceptat și ar fi picat două dintre cele trei teste. El a fost arestat, dus la secția de poliție și plasat în custodia autorităților.

Compania Southwest Airlines a confirmat incidentul:

„Suntem conștienți de situația care a implicat un angajat pe zborul 3772 din această dimineață de la Savannah. Angajatul a fost scos din funcție”.

Allsop lucrează ca pilot la Southwest din 2006, după ce a servit nouă ani în Forțele Aeriene ale SUA. Avocatul său, David Chaiken, a declarat:

„Înregistrarea video confirmă ceea ce ar trebui să fie evident pentru oricine o urmărește – căpitanul Allsop nu a comis nicio crimă”.

Legea americană și precedentul periculos

Conform legislației americane, piloții nu pot urca la manșă dacă au o alcoolemie mai mare de 0,04%, mult mai mică decât limita de 0,08% pentru șoferii de autoturisme. Încălcarea acestei reguli poate duce la retragerea licenței de zbor. Ancheta poliției în cazul lui David Allsop este încă în desfășurare.