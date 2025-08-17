Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025 | 21:52
de Bianca Dumbrăveanu

Un pilot a fost scos cu forța din avion, chiar înainte de decolare: „Doar câteva beri”

Actualitate
Un pilot a fost scos cu forța din avion, chiar înainte de decolare: „Doar câteva beri”

Scene incredibile au avut loc pe aeroportul Savannah/Hilton Head din statul Georgia, Statele Unite, când un pilot al companiei Southwest Airlines a fost dat jos din avion de polițiști chiar înainte de decolare. Pasagerii zborului spre Chicago au asistat șocați la intervenția autorităților, iar cursa a înregistrat o întârziere de aproape cinci ore.

Momentul intervenției

Incidentul s-a petrecut dimineața devreme, când pilotul David Allsop, în vârstă de 52 de ani, originar din New Hampshire, urma să piloteze avionul. Polițiștii au urcat la bord, l-au scos din cabină și l-au escortat în fața pasagerilor, iar zborul, programat să plece la ora 6:05, a decolat abia la 11:00, potrivit The Sun.

Polițiștii au simțit miros de alcool

Imaginile surprinse de camerele de corp ale agenților arată confruntarea cu pilotul.

Vezi și:
Un copil care plângea a stârnit un scandal uriaş într-un avion RyanAir care venea de la Londra. Au intervenit forţele de ordine
O însoțitoare de bord îndeamnă pasagerii să nu mai bea alcool în avion. Un pahar de vin sau un whisky cu gheață pot părea o idee bună: „Este din cauza presiunii”

„Simțim miros de alcool în respirația dumneavoastră”, i-au spus autoritățile.

Allsop a explicat că băuse doar „câteva beri” cu o seară înainte și a încercat să dea vina pe guma cu nicotină.

„Mirosul vine de la guma mea, nu de la băutură”, se scuză pilotul.

Inițial, pilotul a refuzat testul de sobrietate. Ulterior, a acceptat și ar fi picat două dintre cele trei teste. El a fost arestat, dus la secția de poliție și plasat în custodia autorităților.

Compania Southwest Airlines a confirmat incidentul:

„Suntem conștienți de situația care a implicat un angajat pe zborul 3772 din această dimineață de la Savannah. Angajatul a fost scos din funcție”.

Allsop lucrează ca pilot la Southwest din 2006, după ce a servit nouă ani în Forțele Aeriene ale SUA. Avocatul său, David Chaiken, a declarat:

„Înregistrarea video confirmă ceea ce ar trebui să fie evident pentru oricine o urmărește – căpitanul Allsop nu a comis nicio crimă”.

Legea americană și precedentul periculos

Conform legislației americane, piloții nu pot urca la manșă dacă au o alcoolemie mai mare de 0,04%, mult mai mică decât limita de 0,08% pentru șoferii de autoturisme. Încălcarea acestei reguli poate duce la retragerea licenței de zbor. Ancheta poliției în cazul lui David Allsop este încă în desfășurare.

Furtuni violente în România: peste 2.200 de oameni fără curent în Harghita. Grindină uriașă în Maramureș și Hunedoara
Recomandări
Nicușor Dan, anunț la final de concediu. Președintele a publicat noi imagini cu familia sa: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”
Nicușor Dan, anunț la final de concediu. Președintele a publicat noi imagini cu familia sa: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”
Orașul unde luxul e mai important decât pâinea pe masă. Tinerii se îndatorează doar ca să pară bogați: „Am o viață, vreau experiențe”
Orașul unde luxul e mai important decât pâinea pe masă. Tinerii se îndatorează doar ca să pară bogați: „Am o viață, vreau experiențe”
Sfârșit tragic pentru un român aflat în concediu în Grecia. Un pas greșit i-a fost fatal
Sfârșit tragic pentru un român aflat în concediu în Grecia. Un pas greșit i-a fost fatal
A murit Terence Stamp, actorul britanic celebru pentru rolul său negativ în Superman
A murit Terence Stamp, actorul britanic celebru pentru rolul său negativ în Superman
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital
Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital
O reședință a lui Nicolae Ceaușescu este scoasă la vânzare. Cum arată vila cu 30 de camere și cât costă
O reședință a lui Nicolae Ceaușescu este scoasă la vânzare. Cum arată vila cu 30 de camere și cât costă
Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington
Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington
Revista presei
Adevarul
Ucrainenii dezvoltă drone „imposibil de bruiat” cu rază de până la 100 km: „Războiul s-a schimbat”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Playtech Știri
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Playtech Știri
Cele două zodii care dau lovitura la final de august. Norocul e de partea lor, încep o perioadă a marilor schimbări
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou