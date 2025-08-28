Un parfum de trandafiri ar putea crește volumul materiei cenușii din creier. Ce au descoperit cercetătorii

Un nou studiu realizat de cercetătorii japonezi aduce o perspectivă surprinzătoare asupra felului în care simțul mirosului influențează sănătatea creierului. Potrivit concluziilor publicate în revista Brain Research Bulletin, inhalarea continuă a unui parfum cu esență de trandafir nu doar că stimulează memoria și concentrarea, ci poate duce și la creșterea volumului materiei cenușii.

Descoperirea este considerată un pas important în explorarea unor terapii simple, non-invazive, menite să sprijine sănătatea mentală și să reducă riscul unor afecțiuni neurodegenerative precum demența sau boala Alzheimer.

Cum s-a desfășurat experimentul

Studiul a fost coordonat de specialiști de la Universitatea din Kyoto și Universitatea Tsukuba și a implicat două grupuri de voluntare. În total, 50 de femei au participat la cercetare. Un grup de 28 de participante a purtat timp de o lună ulei cu esență de trandafir pe haine, în timp ce celelalte 22 au folosit doar apă, servind drept grup de control.

La finalul perioadei de testare, voluntarele au fost supuse unor investigații RMN (imagistică prin rezonanță magnetică). Rezultatele au arătat o creștere a volumului materiei cenușii la persoanele expuse constant la mirosul de trandafiri. Cercetătorii au subliniat că această schimbare structurală a creierului este o premieră documentată, fiind pentru prima dată când un studiu demonstrează că inhalarea pe termen lung a unui parfum poate remodela creierul.

Deși concluziile nu înseamnă automat că volumul crescut al materiei cenușii se traduce printr-o inteligență mai mare, descoperirea sugerează că mirosurile pot fi folosite pentru a stimula plasticitatea cerebrală, adică abilitatea creierului de a se adapta și schimba de-a lungul vieții.

Analiza detaliată a creierului a arătat că efectele parfumului nu sunt distribuite uniform. Nu s-au observat schimbări notabile în amigdala cerebrală, zona responsabilă de procesarea emoțiilor, și nici în cortexul orbitofrontal, unde sunt analizate senzațiile plăcute de miros. În schimb, s-a remarcat o creștere semnificativă a materiei cenușii în cortexul cingulat posterior (PCC), o regiune implicată în memorie, în procesarea asocierilor și în recuperarea amintirilor legate de mirosuri.

Cercetătorii explică faptul că amigdala nu a fost suprasolicitată, întrucât expunerea constantă la parfumul de trandafir nu necesita o alertă permanentă a creierului. În schimb, PCC a trebuit să lucreze intens pentru a stoca și procesa informațiile olfactive, ceea ce ar fi dus la mărirea volumului său.

O altă ipoteză a echipei de cercetare este că parfumul ar putea fi perceput de unele persoane ca fiind ușor neplăcut, declanșând procese de reglare emoțională și determinând PCC să fie și mai activ. Indiferent de cauză, concluzia rămâne aceeași: mirosul de trandafiri are un impact direct și măsurabil asupra structurii creierului.

Posibile aplicații pentru sănătatea mintală

Rezultatele deschid drumuri noi pentru dezvoltarea unor forme accesibile de terapie. Aromaterapia ar putea deveni un instrument complementar în menținerea sănătății cognitive, mai ales în contextul bolilor asociate cu îmbătrânirea. În boala Alzheimer, de exemplu, PCC este una dintre regiunile care se micșorează progresiv. Menținerea acestei zone active prin stimulare olfactivă ar putea întârzia sau chiar preveni degradarea cognitivă.

De asemenea, terapia pe bază de parfumuri ar avea avantajul de a fi simplă, necostisitoare și ușor de aplicat zilnic – practic, la fel ca purtarea unui parfum sau a unei ape de colonie. Totuși, cercetătorii avertizează că este nevoie de teste suplimentare, desfășurate pe grupuri mai mari și cu mai multe tipuri de arome, pentru a înțelege pe deplin mecanismele implicate și pentru a confirma efectele pe termen lung.

Chiar dacă studiul este abia la început, mesajul transmis de oamenii de știință este optimist: mirosurile, deseori ignorate în strategiile de sănătate mintală, pot juca un rol mai important decât se credea până acum. Iar parfumul de trandafiri, cu eleganța și forța sa discretă, ar putea deveni o armă surprinzătoare în lupta împotriva declinului cognitiv.

În concluzie, deși un simplu parfum nu îți va transforma instantaneu creierul într-unul „mai puternic”, studiul japonez arată că simțul olfactiv are un potențial uriaș în menținerea sănătății neuronale. Ceea ce înseamnă că, în viitor, aroma preferată ar putea să nu fie doar o chestiune de stil, ci și o alegere benefică pentru creier.