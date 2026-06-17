Creierul ar putea anticipa interacțiunile sociale înainte să se întâmple. Descoperirea făcută pe pești-zebră

Ce au observat cercetătorii în creier

Echipa de la Universitatea Ebraică din Ierusalim a urmărit activitatea cerebrală a peștilor-zebră în timp ce alți pești înotau în apropierea lor. Peștii-zebră sunt folosiți frecvent în cercetare pentru că sunt vertebrate, au un sistem nervos relativ simplu și împart anumite asemănări biologice cu alte specii, inclusiv cu oamenii.

În timpul experimentului, cercetătorii au observat că, atunci când un pește decidea să se apropie de altul, în creier apărea mai întâi o creștere recognoscibilă a activității neuronale. Aceasta se manifesta cu câteva secunde înainte de mișcarea propriu-zisă și era localizată în special în pallium, o regiune a creierului asociată cu comportamente mai complexe.

La pești, palliumul este considerat o zonă cu funcții comparabile, într-o anumită măsură, cu regiuni importante din creierul uman implicate în emoții, memorie, context și procesarea indiciilor sociale. Practic, înainte ca peștele să pornească spre un alt individ, creierul său părea deja să pregătească acea acțiune.

Cercetătorii au observat și că activitatea nu apărea la fel atunci când peștii urmăreau un punct în mișcare, nu un alt pește. Asta sugerează că semnalul identificat nu era doar despre mișcare, ci despre o decizie cu încărcătură socială.

Peștii mai sociabili aveau semnale mai puternice

Un detaliu interesant al studiului este că tiparul neuronal era mai puternic la peștii mai sociabili. Cu alte cuvinte, indivizii care aveau o tendință mai mare de a se apropia de alți pești prezentau și o activitate cerebrală mai clară înaintea interacțiunii.

Acest lucru i-a ajutat pe cercetători să lege activitatea neuronală nu doar de mișcarea în sine, ci și de diferențele individuale de comportament. Nu toți peștii au reacționat la fel, iar unii nu au inițiat aproape deloc interacțiuni sociale. Studiul sugerează, astfel, că predispoziția spre socializare ar putea fi vizibilă în creier înainte de acțiune.

Pentru a testa rolul exact al acestor celule, oamenii de știință au folosit lasere pentru a distruge anumite celule din pallium implicate în comportamentul social. După această intervenție, comportamentele de apropiere socială au dispărut, ceea ce întărește ideea că regiunea joacă un rol esențial în inițierea interacțiunilor.