Ultima ora
Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 10:56
de Iulia Kelt

Un panou publicitar stârnește confunzie – Mesajele provocatoare legate de inteligența artificială

TEHNOLOGIE
Un panou publicitar stârnește confunzie - Mesajele provocatoare legate de inteligența artificială
Panoul publicitar controversat legat de inteligența artificială / Foto: @mattxiv via X

Un panou publicitar apărut recent în San Francisco a provocat uimire și confuzie în rândul trecătorilor prin mesajele sale intenționat provocatoare despre inteligența artificială.

Panoul, care direcționează privitorii către un site numit Replacement.AI, afișează sloganuri precum „AI-ul nostru îi face temele fiicei tale. Îi citește povești. O curtează. O falsifică. Nu-ți face griji, e perfect legal”, potrivit Futurism.

Odată accesat, site-ul amplifică tonul satiric: „Oamenii nu mai sunt necesari. Proști. Mirositori. Moi. E timpul pentru o soluție mecanică”.

Vezi și:
Guillermo del Toro se opune folosirii inteligenței artificiale în filme: „Poveștile noastre trebuie să fie vii, nu generate”
Inteligența artificială, folosită pentru supraveghere și control pe rețele de socializare. Așa sunt urmăriți oamenii de către Agenția americană pentru Imigrare și Vamă

Mesajele par să ironizeze atitudinile cinice din industria tehnologică, afirmând că „a crea instrumente AI pentru a rezolva problemele lumii este o pierdere de timp neprofitabilă”. Printre citatele afișate apare și o declarație reală a CEO-ului OpenAI, Sam Altman: „AI va duce probabil la sfârșitul lumii, dar între timp vor exista companii grozave.”

Satiră luată în serios

Deși proiectul este o formă de satiră, mulți internauți nu și-au dat seama de glumă. Panoul a devenit viral după ce influencerul Matt Bernstein l-a postat pe platforma X, fiind redistribuit pe Reddit și alte rețele.

Mulți utilizatori au crezut că este o campanie autentică a unei companii tehnologice. Într-un climat dominat de publicitate agresivă pentru produse AI, mesajul a părut, pentru unii, doar puțin mai sincer decât campaniile reale, cum ar fi cele cu sloganul „Stop Hiring Humans”.

Website-ul Replacement.AI parodiază retorica tipică din Silicon Valley, unde fondatorii startupurilor vorbesc adesea despre înlocuirea muncii umane prin automatizare. „Nu o să vă mințim despre un AI care îi împuternicește pe oameni”, scrie pe site. „Construim mașini care vor fi mai bune decât voi la orice sarcină”.

Un comentariu amar la adresa erei automatizării

Satira merge și mai departe, adresându-se „artiștilor înlocuiți de AI” cu un mesaj ironic de mulțumire, însoțit de un clip video. Site-ul include și un citat real dintr-un document al OpenAI transmis guvernului britanic: „Ar fi imposibil să antrenăm modelele de top fără utilizarea materialelor protejate de drepturi de autor.”

Campania a fost amplu promovată, cu panouri observate inclusiv în Times Square, și chiar un „CEO” fictiv numit Dan, care are un profil propriu pe rețelele sociale.

Deși conceput ca o glumă elaborată, proiectul a fost interpretat de mulți ca o critică autentică a industriei AI, într-un moment în care știrile despre planurile Amazon de a automatiza sute de mii de locuri de muncă par să transforme satira în realitate.

Într-o ultimă notă ironică, site-ul oferă vizitatorilor un formular intitulat „Cere un loc în buncărul nostru”, invitând oamenii să trimită clipuri video în care explică de ce „merită să fie înlocuiți de AI”. Un comentariu acid la adresa unei lumi care pare tot mai pregătită să cedeze controlul în mâinile algoritmilor.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
A murit „cel mai frumos băiat din lume”, actorul suedez Björn Andrésen s-a stins la 70 de ani
A murit „cel mai frumos băiat din lume”, actorul suedez Björn Andrésen s-a stins la 70 de ani
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Pot câinii să simtă fantome? Ce spune știința despre intuiția lor misterioasă
Pot câinii să simtă fantome? Ce spune știința despre intuiția lor misterioasă
Ce știm despre scenariul complet Star Wars „The Hunt for Ben Solo”, în raport cu Disney
Ce știm despre scenariul complet Star Wars „The Hunt for Ben Solo”, în raport cu Disney
Tesla, trasă la răspundere. Anchetă în SUA din cauza modului de conducere „Mad Max”
Tesla, trasă la răspundere. Anchetă în SUA din cauza modului de conducere „Mad Max”
Ciprian Ciucu, mesaj pentru locuitorii Sectorului 6 după anunțul candidaturii la Primăria Capitalei: „Nu plec nicăieri”
Ciprian Ciucu, mesaj pentru locuitorii Sectorului 6 după anunțul candidaturii la Primăria Capitalei: „Nu plec nicăieri”
Lista cu produse din plastic interzise a fost actualizată. Ce obiecte nu se vor mai găsi în magazinele din România
Lista cu produse din plastic interzise a fost actualizată. Ce obiecte nu se vor mai găsi în magazinele din România
Românii care au camere de supraveghere la casă trebuie să respecte o nouă regulă: termen de 30 de zile pentru conformare
Românii care au camere de supraveghere la casă trebuie să respecte o nouă regulă: termen de 30 de zile pentru conformare
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...