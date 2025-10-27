Un panou publicitar apărut recent în San Francisco a provocat uimire și confuzie în rândul trecătorilor prin mesajele sale intenționat provocatoare despre inteligența artificială.

Panoul, care direcționează privitorii către un site numit Replacement.AI, afișează sloganuri precum „AI-ul nostru îi face temele fiicei tale. Îi citește povești. O curtează. O falsifică. Nu-ți face griji, e perfect legal”, potrivit Futurism.

Odată accesat, site-ul amplifică tonul satiric: „Oamenii nu mai sunt necesari. Proști. Mirositori. Moi. E timpul pentru o soluție mecanică”.

Mesajele par să ironizeze atitudinile cinice din industria tehnologică, afirmând că „a crea instrumente AI pentru a rezolva problemele lumii este o pierdere de timp neprofitabilă”. Printre citatele afișate apare și o declarație reală a CEO-ului OpenAI, Sam Altman: „AI va duce probabil la sfârșitul lumii, dar între timp vor exista companii grozave.”

Satiră luată în serios

Deși proiectul este o formă de satiră, mulți internauți nu și-au dat seama de glumă. Panoul a devenit viral după ce influencerul Matt Bernstein l-a postat pe platforma X, fiind redistribuit pe Reddit și alte rețele.

Mulți utilizatori au crezut că este o campanie autentică a unei companii tehnologice. Într-un climat dominat de publicitate agresivă pentru produse AI, mesajul a părut, pentru unii, doar puțin mai sincer decât campaniile reale, cum ar fi cele cu sloganul „Stop Hiring Humans”.

Website-ul Replacement.AI parodiază retorica tipică din Silicon Valley, unde fondatorii startupurilor vorbesc adesea despre înlocuirea muncii umane prin automatizare. „Nu o să vă mințim despre un AI care îi împuternicește pe oameni”, scrie pe site. „Construim mașini care vor fi mai bune decât voi la orice sarcină”.

Un comentariu amar la adresa erei automatizării

Satira merge și mai departe, adresându-se „artiștilor înlocuiți de AI” cu un mesaj ironic de mulțumire, însoțit de un clip video. Site-ul include și un citat real dintr-un document al OpenAI transmis guvernului britanic: „Ar fi imposibil să antrenăm modelele de top fără utilizarea materialelor protejate de drepturi de autor.”

Campania a fost amplu promovată, cu panouri observate inclusiv în Times Square, și chiar un „CEO” fictiv numit Dan, care are un profil propriu pe rețelele sociale.

Deși conceput ca o glumă elaborată, proiectul a fost interpretat de mulți ca o critică autentică a industriei AI, într-un moment în care știrile despre planurile Amazon de a automatiza sute de mii de locuri de muncă par să transforme satira în realitate.

Într-o ultimă notă ironică, site-ul oferă vizitatorilor un formular intitulat „Cere un loc în buncărul nostru”, invitând oamenii să trimită clipuri video în care explică de ce „merită să fie înlocuiți de AI”. Un comentariu acid la adresa unei lumi care pare tot mai pregătită să cedeze controlul în mâinile algoritmilor.