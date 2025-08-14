Un oraș din România spune „stop” țigărilor în spațiile publice. Cine încalcă noile reguli plătește scump

Ultima ora
Un oras din Romania interzice fumatul in spatiile publice

De ieri, într-un mare oraș din România a intrat în vigoare o interdicție fără precedent: fumatul este interzis în mai multe spații publice. Măsura, inspirată de un model italian, vizează atât țigările clasice, cât și dispozitivele electronice și pe cele cu tutun încălzit. Amenzile ajung la 500 de lei.

Primul oraș din România cu o interdicție de acest tip

De ieri, 13 august, locuitorii Clujului nu mai pot fuma în stațiile de transport în comun, în parcuri sau în incintele bazelor sportive. Decizia, inspirată din politica orașului italian Milano, este o premieră la nivel național. Interdicția acoperă nu doar țigările tradiționale, ci și dispozitivele electronice și pe cele cu tutun încălzit.

Polițiștii locali au sarcina de a monitoriza respectarea noilor reguli și pot aplica sancțiuni între 100 și 500 de lei pentru persoanele prinse încălcând interdicția. În paralel, autoritățile au anunțat că vor monta panouri de avertizare în toate zonele în care fumatul este interzis, pentru a evita confuziile.

Regulile se aplică și la marile festivaluri

Interdicția anti-fumat nu face excepții nici în cazul marilor evenimente găzduite de oraș, precum festivalurile Untold sau Jazz in the Park. Organizatorii vor fi obligați să delimiteze clar zonele pentru fumători de cele pentru nefumători, astfel încât regulile să fie respectate și în zonele aglomerate.

Această schimbare ar putea influența modul în care sunt amenajate spațiile destinate publicului la viitoarele ediții ale evenimentelor. Măsura este privită de autorități ca un pas necesar pentru protejarea sănătății participanților și pentru menținerea unui aer mai curat în zonele de divertisment.

Clujul urmează exemplul Milano

Primarul Emil Boc consideră că decizia este în ton cu tendințele europene.

”Este o măsură în ton cu orașele europene moderne. Ne dorim ca spațiile publice să fie cu adevărat pentru toți. Curate, civilizate și sigure”, a declarat acesta, conform stiridecluj.ro.

La Milano, din data de 1 ianuarie 2025, fumatul este interzis pe străzile orașului, iar fumătorii sunt obligați să păstreze o distanță de minimum 10 metri față de alte persoane atunci când aprind o țigară în spațiul public. Scopul ambelor inițiative este reducerea expunerii cetățenilor la fumat pasiv și îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane.

Clujul devine astfel pionier în România în aplicarea unei astfel de politici, iar reacțiile locuitorilor vor arăta dacă măsura va fi adoptată pe termen lung și, poate, replicată și în alte orașe ale țării.

