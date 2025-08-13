Ce s-a întâmplat după ce un tânar care vindea produse într-un restaurant a primit două bilete gratis la Untold: „Nu am mai știut nimic de el”
O întâmplare emoționantă petrecută în Cluj, în timpul festivalului Untold, a ajuns virală pe rețelele de socializare. Povestea a fost relatată pe Facebook de chestorul de poliție Eduard Ionescu, aflat în oraș pe durata evenimentului.
Detaliul care a schimbat totul
Acesta a povestit cum, într-o seară, în timp ce se afla într-un restaurant și tocmai ceruse nota de plată, a fost abordat de un tânăr care dorea să îi prezinte un produs. L-a impresionat imediat prin atitudinea sa: politețe, respect și o ținută impecabilă. „Nu vreau să vă răpesc timpul. Voi încerca să fiu cât mai concis”, i-a spus tânărul, pe nume Alexandru.
Pe parcursul prezentării, Eduard Ionescu l-a întrebat de ce nu poartă brățară de festival. Răspunsul a venit cu un zâmbet trist: nu își permitea financiar să meargă, iar dacă ar fi făcut-o, nu ar fi conceput să meargă fără prietena sa. Mai mult, Alexandru a povestit că mama lui lucrează ca garderobieră la Operă și că simte că e de datoria lui să o sprijine, nu să-i ceară bani.
În acel moment, polițistul și-a amintit că avea în telefon două bilete la Untold, primite de la un prieten care nu le mai putea folosi. În loc să le vândă, a decis să i le ofere tânărului, cu o singură condiție: să meargă împreună cu iubita sa la festival. I-a cumpărat și produsul pe care Alexandru îl avea de vânzare, apoi… nu a mai știut nimic de el timp de câteva zile. „Din acel moment nu am mai știut nimic de Alexandru. Trăiam cu nădejdea că nu mă mințise și chiar a mers la Untold”, a scris polițistul.
Mesajul de mulțumire primit după festival
Zilele au trecut, iar luni, în drum spre București, Eduard Ionescu a primit un mesaj emoționant: „Îmi cer scuze pentru deranj. Sper că ați ajuns cu bine la București. Am vrut să vă transmit că suntem recunoscători pentru experiență, ne-am simțit foarte bine și vă mulțumim. Mă bucur că v-am cunoscut, sunteți oameni deosebiți. Toate cele bune, Doamne ajută!”. Mesajul era însoțit de o fotografie cu Alexandru și prietena sa, entuziasmați după experiența festivalului.
Povestea a strâns rapid reacții pozitive și mesaje de apreciere. Mulți au lăudat gestul polițistului și au subliniat că astfel de momente readuc încrederea în oameni. Eduard Ionescu a ținut să transmită un mesaj mai amplu: România are tineri valoroși, muncitori și respectuoși, care își doresc să rămână în țară și să își construiască viitorul aici, iar societatea trebuie să îi sprijine.
„El este Alexandru, un băiat din Cluj care pe mine m-a impresionat prin educație, respect și grija pe care o are față de iubita lui și mai ales, față de mama lui. Dacă îl vedeți prin Cluj, trimiteți către el un gând bun! Alexandru chiar merită! Nu a cerut niciodată nimic. Totul a realizat pe forțele lui și de fiecare dată când a putut, a ajutat! Mulți prieteni i-au spus să plece și să lucreze în afara țării, dar el știe că va reuși aici, în România!”, a transmis Eduard Ionescu.