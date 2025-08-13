Ce s-a întâmplat după ce un tânar care vindea produse într-un restaurant a primit două bilete gratis la Untold: „Nu am mai știut nimic de el”

O întâmplare emoționantă petrecută în Cluj, în timpul festivalului Untold, a ajuns virală pe rețelele de socializare. Povestea a fost relatată pe Facebook de chestorul de poliție Eduard Ionescu, aflat în oraș pe durata evenimentului.

Detaliul care a schimbat totul

Acesta a povestit cum, într-o seară, în timp ce se afla într-un restaurant și tocmai ceruse nota de plată, a fost abordat de un tânăr care dorea să îi prezinte un produs. L-a impresionat imediat prin atitudinea sa: politețe, respect și o ținută impecabilă. „Nu vreau să vă răpesc timpul. Voi încerca să fiu cât mai concis”, i-a spus tânărul, pe nume Alexandru.

Pe parcursul prezentării, Eduard Ionescu l-a întrebat de ce nu poartă brățară de festival. Răspunsul a venit cu un zâmbet trist: nu își permitea financiar să meargă, iar dacă ar fi făcut-o, nu ar fi conceput să meargă fără prietena sa. Mai mult, Alexandru a povestit că mama lui lucrează ca garderobieră la Operă și că simte că e de datoria lui să o sprijine, nu să-i ceară bani.

În acel moment, polițistul și-a amintit că avea în telefon două bilete la Untold, primite de la un prieten care nu le mai putea folosi. În loc să le vândă, a decis să i le ofere tânărului, cu o singură condiție: să meargă împreună cu iubita sa la festival. I-a cumpărat și produsul pe care Alexandru îl avea de vânzare, apoi… nu a mai știut nimic de el timp de câteva zile. „Din acel moment nu am mai știut nimic de Alexandru. Trăiam cu nădejdea că nu mă mințise și chiar a mers la Untold”, a scris polițistul.

Mesajul de mulțumire primit după festival

Zilele au trecut, iar luni, în drum spre București, Eduard Ionescu a primit un mesaj emoționant: „Îmi cer scuze pentru deranj. Sper că ați ajuns cu bine la București. Am vrut să vă transmit că suntem recunoscători pentru experiență, ne-am simțit foarte bine și vă mulțumim. Mă bucur că v-am cunoscut, sunteți oameni deosebiți. Toate cele bune, Doamne ajută!”. Mesajul era însoțit de o fotografie cu Alexandru și prietena sa, entuziasmați după experiența festivalului.

Povestea a strâns rapid reacții pozitive și mesaje de apreciere. Mulți au lăudat gestul polițistului și au subliniat că astfel de momente readuc încrederea în oameni. Eduard Ionescu a ținut să transmită un mesaj mai amplu: România are tineri valoroși, muncitori și respectuoși, care își doresc să rămână în țară și să își construiască viitorul aici, iar societatea trebuie să îi sprijine.