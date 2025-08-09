Un nou studiu indică tipul de lapte care ar putea încetini pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă

Un grup de cercetători din China susține că alegerea tipului de lapte consumat ar putea juca un rol important în încetinirea pierderii masei musculare și a forței pe măsură ce îmbătrânim. Studiul, publicat în revista Food Science & Nutrition, a analizat efectele mai multor tipuri de lapte asupra regenerării musculare și a sănătății oaselor, oferind rezultate care ar putea schimba obiceiurile alimentare ale multor persoane.

Rezultatele sugerează că laptele de capră, în special variantele cu conținut redus de grăsime și îmbogățite cu vitamina D și calciu, ar putea avea un efect mai puternic în menținerea masei musculare comparativ cu laptele de vacă.

Ce este sarcopenia și de ce este o problemă

Sarcopenia este o afecțiune caracterizată prin pierderea progresivă a masei și forței musculare, asociată cu îmbătrânirea. Potrivit datelor citate de cercetători, aceasta afectează între 5% și 13% dintre persoanele cu vârste între 60 și 70 de ani, iar în rândul celor de peste 80 de ani, procentul poate ajunge până la 50%. Pierderea masei musculare poate duce la dificultăți de mobilitate, creșterea riscului de căderi și scăderea calității vieții.

Până acum, multe recomandări pentru combaterea sarcopeniei s-au concentrat pe creșterea aportului proteic, inclusiv prin suplimente sau alimente fortificate. Însă noul studiu sugerează că tipul de lapte consumat zilnic ar putea oferi beneficii comparabile sau chiar mai mari decât unele produse scumpe din comerț.

Cum a fost realizat studiul și ce a descoperit

Cercetătorii de la Universitatea Peking și compania Hyproca Nutrition au testat efectele a patru tipuri de lapte pe un grup de șoareci împărțiți în șase categorii: un grup de control sănătos, un grup cu sarcopenie netratată și patru grupuri cu sarcopenie care au primit, fiecare, un tip diferit de lapte (lapte integral de capră, lapte de capră cu conținut redus de grăsime, lapte de capră redus în grăsimi și îmbogățit cu vitamina D și calciu, respectiv lapte integral de vacă).

Timp de opt săptămâni, cercetătorii au monitorizat parametri precum forța de prindere, densitatea minerală osoasă, inflamația, metabolismul și compoziția florei intestinale. Concluziile au arătat că toate tipurile de lapte au avut efecte pozitive, însă cel mai eficient a fost laptele de capră cu conținut redus de grăsime și fortificat cu vitamina D și calciu. Acesta a stimulat mai bine semnalele de creștere musculară, a redus markerii inflamatori și a susținut un microbiom intestinal mai divers.

Un alt aspect interesant a fost că șoarecii care au consumat lapte de capră au prezentat creșteri ale bacteriilor benefice Lactococcus și Acinetobacter, absente în cazul laptelui de vacă, ceea ce ar putea contribui la reducerea inflamației și la îmbunătățirea metabolismului.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru oameni

Deși studiul a fost realizat pe șoareci și nu pe oameni, autorii cred că rezultatele oferă un punct de plecare important pentru cercetări viitoare. Totuși, aceștia subliniază că efectele observate nu pot fi confirmate direct la oameni fără studii clinice suplimentare.

În prezent, multe tipuri de lapte de vacă din comerț sunt deja fortificate cu vitaminele A și D, însă nu este clar dacă acestea pot oferi aceleași beneficii asupra masei musculare ca laptele de capră îmbogățit testat în studiu.

Până la noi dovezi, persoanele interesate să își protejeze masa musculară ar putea lua în calcul diversificarea surselor de lactate și discutarea opțiunilor cu un medic sau nutriționist.