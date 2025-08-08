Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci „pe fugă”. Alimentația haotică ascunde riscuri uriașe: „După câteva zile, săptămâni sau chiar luni îți dai seama”. EXCLUSIV

Într-o eră în care toate sunt „pe fugă”, tot mai puțini oameni găsesc răbdarea și timpul necesar pentru a-și găti și a lua în liniște trei mese pe zi. Mulți ne mulțumim cu o gustare luată din mers, un covrig, o gogoașă sau un sendviș de la patiseria de la colț. Pe moment, nu pare o alegere atât de rea. Pe termen lung, însă, corpul resimte din plin efectele. Cătălina Preda, nutriționist-dietetician autorizat de Colegiul Dieteticienilor din România, a dezvăluit la ce riscuri ne expunem, de fapt, atunci când avem o alimentație haotică.

Ce înseamnă, de fapt, pentru corp mesele luate „pe fugă”

De câte ori nu ai ales, în timpul serviciului, să-ți iei un croissant de la patiserie, ori un sendviș cu mezeluri în locul unui prânz pregătit acasă? De multe ori dăm vina pe timp pentru mesele haotice și obiceiurile alimentare nesănătoase. Și este adevărat, pe de-o parte, tot mai multe task-uri se acumulează, ziua pare mai scurtă, iar răbdarea este și ea pusă la încercare.

Cătălina Preda, nutriționist-dietetician autorizat de Colegiul Dieteticienilor din România, atrage atenția, însă, că organizarea contează mai mult decât timpul. Căci, adesea, ajungem ca pe tot parcursul zilei să consumăm doar gustări, fără o masă „adevărată”.

„Contează ce alegeri faci în zilele aglomerate. Pentru că, în general, noi credem că timpul e problema. Dar, de fapt, organizarea ne-ar ajuta în lipsa timpului. Pentru că toți avem job, ocupație, fugi dimineața până seara, mergi la job, ești acasă, dacă mai sunt și copii, trebuie să mai alergi și după ei. Și atunci, când vine vorba de alimentație, ce apuci? Dimineața am un covrig, la prânz merge și mănânc ceva de la patiserie, poate un fast food. Și seara, când ajungi acasă, pe lângă că ești obosit după toată ziua, te mai gândești: ‘acum stau să gătesc? Nu, hai să comandăm ceva’, din nou ceva nesănătos, că nimeni nu comandă o salată seara. Și uite așa trece toată ziua și că nu faci nicio alegere sănătoasă pentru corpul tău”, a declarat Cătălina Preda, în exclusivitate pentru Playtech.

Lipsa de energie, printre efectele alimentației haotice

Când vine vorba despre o alimentație haotică, aceasta vine la pachet și cu lipsa de energie. Chiar dacă adesea suntem tentați să credem că suntem obosiți doar pentru că nu dormim, mâncarea pe care o consumăm pe parcursul mai multor zile poate dăuna mai mult decât credem.

„Orice nutriționist o să spună că să mănânci doar sănătos, că așa e bine pentru corp, pentru sănătatea fizică și psihică în același timp, dar la urmă urmei, după câteva zile așa, săptămâni sau chiar luni, ajungi să dai seama că poate nu ai suficientă energie pentru activitățile tale de zi cu zi, că poate nu te poți concentra suficient la task-urile de la job, dar asta și din lipsa unei alimentații sănătoase. Pentru că dacă nu mâncăm sănătos și echilibrat, nu avem nutrienții necesari pentru a regenera și pentru a avea energie să facem tot ce ne-am propus. Pentru că din fast-food și din multe dulciuri nu luăm multe lucruri prea benefice care să ne ajute corpul să susțină activitățile pe care noi le avem. Și atunci este foarte important să avem alegeri sănătoase”, a subliniat specialista.

Cu ce putem înlocui gustările nesănătoase

Deși nu sunt la fel de atractive la prima vedere, Cătălina Preda a dezvăluit care sunt gustările care nu sunt scumpe și pot susține sănătatea organismului. Pe listă se regăsesc fructele, avocado, dar și semințele.

„Alegerile sănătoase sunt simple, nu sunt ceva complicat. Sunt lucruri la care toți avem acces, nu sunt chestii scumpe, nu sunt nici complicate de făcut sau de cumpărat. Din categoria gustărilor, bineînțeles, unii aleg semințe sau fructe. Majoritatea își fac un sendviș pentru la lucru sau la școală. Poate fi un sendviș sănătos – nu trebuie să fie cu margarină, cu maioneză și cu mezeluri. Poate fi un sendviș cu un ou fiert, cu avocado – adică cu grăsimi sănătoase, ca să ne țină de foame pentru mai mult timp și să fie sănătos în același timp”, a menționat nutriționista.

O alimentație haotică și lipsa hidratării sunt un pericol real pentru sănătate

Nu doar alimentele alese greșit ne afectează sănătatea, dar și lipsa hidratării. Combinate, aceste două obiceiuri au, pe termen lung, efecte serioase, precum dereglările hormonale sau bolile gastrice.

„Și nu-i vorba doar de alune și ronțăieli, ci și de apă suficientă. Lipsa hidratării poate duce la dureri de cap sau iritabilitate. Și, de fapt, trebuie doar să bei apă ca să îți revii un pic. Opțiunile salvatoare ne pot ajuta să avem mai multă energie, să ne simțim mai bine. Pentru că, cum ziceam, zilele trec, nu-ți dai seama. Apoi zici: ‘Lasă, că doar azi am mâncat așa, nu se întâmplă nimic’. Și nu doar azi, și mâine, și poimâine. Și încep să apară probleme: nu te mai simți bine, apar consecințe în timp. Putem ajunge la dereglări hormonale, la creștere în greutate, somnul nu mai e la fel de odihnitor, tulburări digestive, bineînțeles, balonare, constipație, arsuri chiar. Și după aia ne întrebăm: ‘Nu am făcut nimic, am mâncat ce mănânc de obicei, de ce nu mă simt bine?’”, spune Cătălina Preda.

Extremele, de evitat

Și porțiile contează la fel de mult. Pentru că puțini oameni își cântăresc mâncarea, riscăm adesea să cădem în capcana extremelor: fie punem prea mult în farfurie, fie mult prea puțin. Excesul ne poate afecta sănătatea, însă nici porțiile prea mici nu aduc beneficii reale organismului.

„Asta e una dintre minciunile pe care ni le spune, ‘mănânc doar puțin’. Dar puțin din ce e rău… e tot rău. Și chestia asta cu ‘puțin’ e foarte relativă. Pentru că, în general, nu știm să apreciem ce înseamnă ‘puțin’ și ‘mult’. Fiecare e obișnuit cu porția proprie. Ce înseamnă pentru mine puțin, pentru altcineva poate fi mult. ‘Am mâncat doar câțiva cartofi prăjiți și un burger’. Da, doar că acei câțiva cartofi prăjiți și ditamai burgerul pentru tine înseamnă ‘puțin’, pentru că, de obicei, mănânci trei burgeri. Plus că, așa ochiometric, de cele mai multe ori nici nu ne dăm seama de gramajele alimentelor. Apoi, mai e și partea asta de dietă excesivă. Sunt persoane care consumă prea puține calorii, din disperare sau frustrare că dietele din trecut n-au funcționat. Și încep să facă genul ăsta de regim: ‘Gata, nu mai mănânc nimic. Dacă mănânc mai puțin, poate slăbesc mai repede’. Nu funcționează așa”, a subliniat Cătălina Preda.

Înfometarea nu este metodă de slăbit

Înfometarea nu înseamnă dietă, avertizează nutriționista. Atunci când nu primește suficientă hrană, corpul intră în modul de „supraviețuire” și începe să-și conserve depozitele de grăsime, ca o pregătire pentru vremuri și mai grele. În loc să scăpăm de kilogramele în plus, apar stagnarea și frustrarea.

„Organismul nu funcționează așa. Cu cât îi dai mai puțină mâncare, cu atât el se gândește: ‘E foamea de pe lume. Să rețin toate grăsimile, că dacă nu îmi mai dă?’. Recomand să nu faceți așa. Pentru că, cu cât mănânci mai puțin, organismul o să tindă să cedeze depozitele tot mai greu, în ideea în care nu știi cât mai primește și intră într-un un fel de mod de supraviețuire. Drept urmare, procesul de slăbire e îngreunat. Tu zici: ‘Mănânc de 10 ori mai puțin, de ce nu slăbesc?’”, a afirmat Cătălina Preda.

Deși pare greu de crezut, o alimentație haotică poate însemna și înlocuirea tuturor meselor cu fructe. Chiar dacă sunt percepute ca fiind sănătoase, consumate în exces, acestea pot deveni la fel de nocive precum un meniu complet de la fast-food.

„Nu există ‘mâncare sănătoasă’ sau ‘nesănătoasă’. Contează cantitatea și frecvența cu care consumăm alimentul respectiv. Sunt și persoane care zic: ‘Gata, vreau să slăbesc, eu mănânc numai fructe, că fructele sunt sănătoase’”. Și încep să consume kilograme de fructe în fiecare zi. Nici asta nu-i ok, pentru că fructele au multă fructoză, care, din nou, nu ne este benefică. Ajungem să mâncăm un pepene întreg, te cântărești și zici ‘Păi m-am îngrășat’. Nu te-ai îngrășat, dar ai reținut apă. Noi când ne urcăm pe cântar, ne vedem doar o greutate totală, dar greutatea aia acolo sunt și mușchi, și oase, și apă, și masă grasă și mai multe, dar tu nu știi de fapt ce ai acumulat și ce ai pierdut. Doar aia e o greutate totală, ceea ce nu-i relevant. Bineînțeles că slăbitul înseamnă să pierzi din cantitatea de grăsime din corp, nu din mușchi și nu din apă”, a declarat specialista.

Schimbarea obiceiurilor se face treptat

Un alt subiect abordat de Cătălina Preda a fost legat de mersul la sală. Atunci când o alimentație haotică este combinată cu un stres suplimentar brusc, cum este efortul fizic intens, apare riscul unui dezechilibru în organism.

„Ai nevoie de timp și de adaptare, pentru că în primul rând, în primele zile, mai ales pentru o persoană sedentară care nu a fost deloc la sală și începe să meargă, pentru organism este un stres. Stresul acela de efort, la efortul pe care îl supui. Dacă nu este o dietă echilibrată, din punct de vedere proteic mai ales, nu consumi suficientă proteină, corpul o să tindă să ardă din calorii și din partea musculară, adică pierde masă musculară. Și tu, de fapt, mergi la sală ca să crești masă musculară, ca să arzi mai multe calorii, să slăbești mai mult și te trezești că, de fapt, tu pierzi exact partea aia din tine care te ajută să arzi cele mai multe calorii. Adică mușchii. Ceea ce nu-i deloc benefic și aici trebuie să nu uiți, trebuie să ai și o hidratare corespunzătoare, mai ales când mergem la sală, pentru că, bineînțeles, transpiri mai mult, înseamnă că elimini mai multă apă și trebuie să suplimentezi cu apă mai mult decât consumi în zilele când nu mergi la sală. Și atunci poate apărea un dezechilibru. În același timp poate fi și un dezechilibru de săruri minerale, pentru că atunci când transpirăm, nu e numai apă, ci apă cu săruri, care, din nou, dacă e excesivă, duce la deshidratare. Așa că este foarte important să consumi suficientă apă pe parcursul zilelor cu antrenamente mai ales”, afirmă Cătălina Preda.

Totodată, Cătălina subliniază că nu este recomandat să renunțăm brusc la toate obiceiurile nesănătoase, pentru că există riscul să cedăm rapid și să ne întoarcem la vechile rutine.