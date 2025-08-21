Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 07:54
de Daoud Andra

Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria „With Love, Meghan”. Detaliul din show-ul de pe Netflix a stârnit controverse

Showbiz
Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria
FOTO: Profimedia Images

Sezonul al doilea al serialului-documentar ”With Love, Meghan”, difuzat pe Netflix, nu a adus doar rețete noi și invitați celebri în bucătăria Ducesei de Sussex, ci și un mesaj subtil, dar puternic, pentru Familia Regală britanică. Potrivit specialiștilor în imagine, Meghan Markle a ales în mod intenționat să transmită prin ținutele sale un semnal clar: perioada în care trebuia să se conformeze regulilor stricte ale casei regale a trecut.

Meghan Markle, mesaj subtil pentru familia regală

Cynthia Kennedy, stilistă și consultantă de imagine din California, a explicat pentru Daily Mail că schimbarea de stil a lui Meghan nu este întâmplătoare. „Ținutele sale transmit un mesaj clar: Nu mai trebuie să mă îmbrac ca o ducesă – acum pot să fiu eu însămi, autentică, modernă și mai aproape de oameni”, a subliniat Kennedy.

Dacă în primul sezon, difuzat în martie, Markle a mizat pe ținute atent structurate, croieli impecabile și nuanțe neutre – un stil considerat de experți drept „Duchess-lite” – în noul sezon ea adoptă o imagine mult mai relaxată și personală. Rochiile vaporoase, tricotajele comode și croiurile lejere au înlocuit rigiditatea pieselor sofisticate, păstrând însă o notă de eleganță subtilă.

Vezi și:
Meghan Markle, criticată de englezi pentru gestul făcut în ziua în care a împlinit 44 de ani. Fotografia de la care a plecat totul
Regina Elisabeta a II-a, declarații surprinzătoare despre Harry și Meghan cu o lună înainte să moară. Ce a putut să spună suverana

„Este o transformare evidentă. În locul formalității și perfecțiunii calculate, vedem acum un echilibru între rafinament și accesibilitate. Meghan arată ca o femeie autentică, ce își deschide casa și viața pentru public, nu ca o figură publică aflată pe o scenă”, a adăugat Kennedy.

Stilista mai remarcă faptul că aceste alegeri vestimentare par să fie parte dintr-o strategie de comunicare atent gândită: „Markle este conștientă de imaginea pe care o proiectează. Renunțând la rigiditatea regală, ea transmite că vrea să fie percepută ca o femeie modernă, soție și mamă, nu ca o membră a unei instituții tradiționale.”

Când apare sezonul al doilea

Această schimbare a stârnit și controverse, mai ales în contextul relației tensionate dintre Meghan și Familia Regală. De la renunțarea la îndatoririle oficiale în 2020, când ea și Prințul Harry s-au mutat în America de Nord, cuplul s-a aflat constant în atenția presei internaționale. Orice detaliu – fie că este vorba despre interviuri, apariții publice sau acum despre alegeri vestimentare – este interpretat ca un mesaj indirect către Palatul Buckingham.

Trailerul lansat săptămâna trecută pentru sezonul al doilea confirmă direcția mai ”umană” și personală a show-ului. Meghan apare în bucătăria unei case închiriate din apropierea reședinței sale din Montecito, California, unde gătește alături de prieteni celebri și împărtășește rețete pas cu pas. Imaginile transmit intimitate și naturalețe, consolidând ideea că ducesa își dorește să fie percepută ca o gazdă caldă și o femeie obișnuită.

Sezonul 2 al serialului ”With Love, Meghan” va fi disponibil pe Netflix începând cu 26 august. Rămâne de văzut dacă mesajul subtil transmis prin noile sale apariții va fi interpretat ca o provocare sau ca o desprindere definitivă de regulile casei regale. Cert este că Meghan Markle își rescrie propria identitate publică – mai puțin regală, dar mult mai personală.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Evoluția omului, în trecut, posibil diferită de ceea ce se știe. Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe două picioare al omului și când s-ar fi dezvoltat el, de fapt?
Evoluția omului, în trecut, posibil diferită de ceea ce se știe. Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe două picioare al omului și când s-ar fi dezvoltat el, de fapt?
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente
De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente
Serialul Harry Potter produs de HBO și-a completat distribuția cu noii actori ai familiei Weasley
Serialul Harry Potter produs de HBO și-a completat distribuția cu noii actori ai familiei Weasley
21 august în istorie: invazii, descoperiri și momente care au schimbat lumea
21 august în istorie: invazii, descoperiri și momente care au schimbat lumea
Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici
Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Revista presei
Adevarul
Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care s-a sinucis împreună cu iubitul pe autostradă: „Se iubeau foarte mult şi le era frică”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Playtech Știri
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou