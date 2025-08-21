Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria „With Love, Meghan”. Detaliul din show-ul de pe Netflix a stârnit controverse

Sezonul al doilea al serialului-documentar ”With Love, Meghan”, difuzat pe Netflix, nu a adus doar rețete noi și invitați celebri în bucătăria Ducesei de Sussex, ci și un mesaj subtil, dar puternic, pentru Familia Regală britanică. Potrivit specialiștilor în imagine, Meghan Markle a ales în mod intenționat să transmită prin ținutele sale un semnal clar: perioada în care trebuia să se conformeze regulilor stricte ale casei regale a trecut.

Meghan Markle, mesaj subtil pentru familia regală

Cynthia Kennedy, stilistă și consultantă de imagine din California, a explicat pentru Daily Mail că schimbarea de stil a lui Meghan nu este întâmplătoare. „Ținutele sale transmit un mesaj clar: Nu mai trebuie să mă îmbrac ca o ducesă – acum pot să fiu eu însămi, autentică, modernă și mai aproape de oameni”, a subliniat Kennedy.

Dacă în primul sezon, difuzat în martie, Markle a mizat pe ținute atent structurate, croieli impecabile și nuanțe neutre – un stil considerat de experți drept „Duchess-lite” – în noul sezon ea adoptă o imagine mult mai relaxată și personală. Rochiile vaporoase, tricotajele comode și croiurile lejere au înlocuit rigiditatea pieselor sofisticate, păstrând însă o notă de eleganță subtilă.

„Este o transformare evidentă. În locul formalității și perfecțiunii calculate, vedem acum un echilibru între rafinament și accesibilitate. Meghan arată ca o femeie autentică, ce își deschide casa și viața pentru public, nu ca o figură publică aflată pe o scenă”, a adăugat Kennedy.

Stilista mai remarcă faptul că aceste alegeri vestimentare par să fie parte dintr-o strategie de comunicare atent gândită: „Markle este conștientă de imaginea pe care o proiectează. Renunțând la rigiditatea regală, ea transmite că vrea să fie percepută ca o femeie modernă, soție și mamă, nu ca o membră a unei instituții tradiționale.”

Când apare sezonul al doilea

Această schimbare a stârnit și controverse, mai ales în contextul relației tensionate dintre Meghan și Familia Regală. De la renunțarea la îndatoririle oficiale în 2020, când ea și Prințul Harry s-au mutat în America de Nord, cuplul s-a aflat constant în atenția presei internaționale. Orice detaliu – fie că este vorba despre interviuri, apariții publice sau acum despre alegeri vestimentare – este interpretat ca un mesaj indirect către Palatul Buckingham.

Trailerul lansat săptămâna trecută pentru sezonul al doilea confirmă direcția mai ”umană” și personală a show-ului. Meghan apare în bucătăria unei case închiriate din apropierea reședinței sale din Montecito, California, unde gătește alături de prieteni celebri și împărtășește rețete pas cu pas. Imaginile transmit intimitate și naturalețe, consolidând ideea că ducesa își dorește să fie percepută ca o gazdă caldă și o femeie obișnuită.

Sezonul 2 al serialului ”With Love, Meghan” va fi disponibil pe Netflix începând cu 26 august. Rămâne de văzut dacă mesajul subtil transmis prin noile sale apariții va fi interpretat ca o provocare sau ca o desprindere definitivă de regulile casei regale. Cert este că Meghan Markle își rescrie propria identitate publică – mai puțin regală, dar mult mai personală.