Un nou model de inteligență artificială ar putea prezice succesul experimentelor de fuziune nucleară și reduce costurile uriașe ale testelor

Fuziunea nucleară, văzută de zeci de ani drept „Sfântul Graal” al energiei curate, ar putea deveni mai previzibilă și mai eficientă datorită unui model bazat pe inteligență artificială. O echipă de cercetători de la Lawrence Livermore National Laboratory din Statele Unite a reușit să dezvolte un sistem care poate anticipa rezultatele unor experimente de fuziune cu o acuratețe de peste 70%.

Noutatea este că modelul de IA ar putea economisi timp, bani și combustibil în testele extrem de costisitoare desfășurate la National Ignition Facility (NIF), acolo unde cel mai puternic laser din lume încearcă să reproducă procesul care alimentează soarele, scrie iflscience.

De ce fuziunea este atât de importantă

În prezent, energia nucleară se bazează pe fisiune – procesul prin care atomii grei, precum uraniul sau plutoniul, sunt sparți în atomi mai mici, eliberând energie. Deși eficientă, această metodă produce deșeuri radioactive care rămân periculoase pentru mediu mii de ani.

Fuziunea, în schimb, presupune unirea a doi atomi de hidrogen pentru a forma heliu, eliberând o cantitate uriașă de energie, fără aceleași probleme de deșeuri. Practic, fuziunea promite o sursă de energie curată, sigură și aproape inepuizabilă. Însă crearea condițiilor extreme necesare pentru fuziune – temperaturi de milioane de grade și presiuni colosale – este una dintre cele mai dificile provocări tehnologice.

Inteligența artificială intră în joc

La NIF, cercetătorii folosesc capsule de combustibil plasate într-un cilindru numit hohlraum, care este bombardat cu lasere extrem de puternice. Acest proces comprimă materialul până la dimensiuni infime și, în cazurile reușite, declanșează reacția de fuziune.

Problema este că fiecare experiment costă sume uriașe, iar rezultatele sunt greu de anticipat. Modelele computerizate tradiționale pot dura zile întregi pentru a rula și oferă predicții imprecise. Noul model de IA, însă, a fost antrenat pe baza datelor istorice și a simulărilor complexe, reușind să ofere previziuni mult mai precise și rapide.

Testat pe un experiment real din 2022, sistemul a anticipat corect, cu o acuratețe de peste 70%, probabilitatea ca reacția să atingă „aprinderea” – momentul-cheie în care energia produsă depășește energia investită.

Ce urmează pentru fuziunea nucleară

Deși modelul nu rezolvă direct provocarea de a obține fuziune controlată, el aduce o schimbare esențială: reduce riscul și costurile. Cu ajutorul IA, cercetătorii pot identifica din timp ce experimente au șanse reale de succes și pot ajusta parametrii înainte de a cheltui resurse enorme.

Fuziunea nucleară rămâne încă departe de a fi o sursă comercială de energie, dar pași precum acesta apropie momentul în care omenirea ar putea avea acces la o formă de electricitate curată, sigură și abundentă. Într-un context global dominat de crize energetice și climatice, această perspectivă devine tot mai valoroasă.