Acest test de fuziune nucleară este „un pas uriaș către Sfântul Graal al cercetării energetice”

Fizicianul Michio Kaku a lăudat un experiment recent de fuziune nucleară la laboratorul național Lawrence Livermore.

„Acesta este un pas uriaș către sfântul graal al cercetării energetice”, a spus Kaku, profesor de fizică teoretică la City College și la City University din New York, potrivit CNBC . „Pentru a atinge echilibrul, pentru a extrage mai multă energie decât ai introdus, acest lucru ar putea deveni, în cele din urmă, un schimbător de jocuri”.

Laboratorul Național Lawrence Livermore a anunțat o realizare cheie în fuziunea nucleară. A reușit să producă 1,3 Megajouli de energie, la instalația națională. Kaku a declarat, pentru „The News with Shepard Smith” de la CNBC, că realizarea a fost un pas uriaș către energia curată.

„Un reactor de fuziune este neutru din punctul de vedere al carbonului: nu creează dioxid de carbon, nu creează cantități abundente de deșeuri nucleare pe care le găsești în uzinele de fisiune cu uraniu, nu se topește”, a spus autorul “The God Equation: The Quest for a Theory of Everything”. „Combustibilul este apa de mare, hidrogenul din apa de mare ar putea fi combustibilul de bază”.