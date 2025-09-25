Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 09:04
de Iulia Kelt

Un nou joc explorează lumea Star Trek, dar într-un mod controversat: Ce știm despre „Star Trek: Voyager – Across the Unknown”, pe ce este disponibil

Gaming
Un nou joc explorează lumea Star Trek, dar într-un mod controversat: Ce știm despre „Star Trek: Voyager - Across the Unknown”, pe ce este disponibil
Joc nou Star Trek: Voyager / Foto: CBS/Paramount

Un nou joc video inspirat din Star Trek: Voyager promite fanilor o experiență interactivă complexă, unde fiecare alegere poate schimba parcursul echipajului spre casă.

Anunțat de studiourile Gamexcite și Daedalic Entertainment, Star Trek: Voyager – Across the Unknown le oferă jucătorilor ocazia să preia controlul asupra navei U.S.S. Voyager și să decidă cum va decurge lunga călătorie din Quadrantul Delta înapoi către Alpha Quadrant.

Jocul bazat pe Star Trek: Voyager, cu emfază pe supraviețuire, dar și cu decizii morale dificile

Jocul bazat pe Star Trek combină elemente de explorare, lupte spațiale și misiuni la sol, dar atracția principală rămâne libertatea de a lua hotărâri majore, unele dintre ele inspirate direct din episoadele serialului.

Vezi și:
Jucăria-fenomen Kendama nu e originară din Japonia, aşa cum se credea. Povestea obiectului din mâna oricărui puşti
Jocul video „The Legend of Zelda – Breath of the Wild” crește nivelul de fericire și satisfacție în viață, conform unui studiu

În cadrul unui nou trailer prezentat la Indie Fan Fest Fall 2025, dezvoltatorii au dezvăluit mai multe detalii despre mecanicile de joc.

Printre acestea se numără posibilitatea de a personaliza interiorul navei Star Trek Voyager, de a observa echipajul în activitățile zilnice și de a influența desfășurarea misiunilor prin abilitățile membrilor selectați pentru expediții. Deciziile luate în aceste situații vor determina succesul sau eșecul diverselor încercări.

Un aspect interesant este că jocul le permite fanilor să rescrie momente cruciale din poveste. De exemplu, jucătorii pot alege să nu distrugă stația Caretaker încă din primele minute, ceea ce ar putea scurta dramatic durata misiunii.

Totuși, această opțiune vine cu prețul reluării unei noi campanii pentru a explora pe deplin conținutul.

Controversa „Tuvix”, pusă în mâinile jucătorilor

Unul dintre cele mai discutate episoade din Star Trek: Voyager a fost cel în care un accident de teleportare a dus la apariția lui Tuvix, o fuziune între Tuvok și Neelix.

În serialul Star Trek, căpitanul Janeway a ales să îl despartă, readucându-i la formele lor inițiale. Decizia a stârnit numeroase dezbateri între fani, fiind considerată de unii un act de justiție, iar de alții o greșeală morală.

În Across the Unknown, această alegere va fi în mâinile jucătorilor. Posibilitatea de a decide dacă Tuvix rămâne o ființă unică sau este separat înapoi în cei doi membri ai echipajului va oferi ocazia de a încheia, într-un mod personal, una dintre cele mai vechi controverse legate de serial.

Dezvoltatorii confirmă că jocul nu are încă o dată de lansare stabilită, dar va fi disponibil pentru PC prin Steam, unde poate fi deja adăugat pe lista de dorințe, și va ajunge totodată pe consolele Xbox Series X|S și PlayStation 5.

Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Recomandări
Cele mai mari salarii din România, unde merită se angajezi. Orașele cu lefuri generoase, ca să știi unde să te muți
Cele mai mari salarii din România, unde merită se angajezi. Orașele cu lefuri generoase, ca să știi unde să te muți
Cum a dus o parolă slabă la prăbușirea unei companii după 158 de ani. Întâmplarea care ar trebui să servească tuturor drept exemplu de „așa nu”
Cum a dus o parolă slabă la prăbușirea unei companii după 158 de ani. Întâmplarea care ar trebui să servească tuturor drept exemplu de „așa nu”
România se laudă cu producții record la cereale și rapiță. De ce ar putea redeveni grânarul Europei
România se laudă cu producții record la cereale și rapiță. De ce ar putea redeveni grânarul Europei
Momentul în care un bulevard se prăbuşeşte, în Bangkok. Totul durează doar câteva secunde, se făceau lucrări la metrou
Momentul în care un bulevard se prăbuşeşte, în Bangkok. Totul durează doar câteva secunde, se făceau lucrări la metrou
Miza programului Rabla 2025 – 6500 de mașini electrice. Ce pot cumpără șoferii români cu ajutor financiar de la stat, în ce condiții
Miza programului Rabla 2025 – 6500 de mașini electrice. Ce pot cumpără șoferii români cu ajutor financiar de la stat, în ce condiții
De ce cafeaua la ibric iese amară? Apa folosită, una dintre greşelile făcute
De ce cafeaua la ibric iese amară? Apa folosită, una dintre greşelile făcute
Cum îți poți lua net și minute nelimitate la Digi Business, plus telefoane în rate fără avans
Cum îți poți lua net și minute nelimitate la Digi Business, plus telefoane în rate fără avans
Contractul de Muncă și Codul Muncii din România – de ce ar fi bine să știi ce semnezi și să înțelegi ce citești. Riscurile la care te expui ca angajat și patron
Contractul de Muncă și Codul Muncii din România – de ce ar fi bine să știi ce semnezi și să înțelegi ce citești. Riscurile la care te expui ca angajat și patron
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nikon ZR – Creat pentru cineaști și creatori în mișcare
Playtech Știri
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...