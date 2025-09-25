Un nou joc explorează lumea Star Trek, dar într-un mod controversat: Ce știm despre „Star Trek: Voyager – Across the Unknown”, pe ce este disponibil

Un nou joc video inspirat din Star Trek: Voyager promite fanilor o experiență interactivă complexă, unde fiecare alegere poate schimba parcursul echipajului spre casă.

Anunțat de studiourile Gamexcite și Daedalic Entertainment, Star Trek: Voyager – Across the Unknown le oferă jucătorilor ocazia să preia controlul asupra navei U.S.S. Voyager și să decidă cum va decurge lunga călătorie din Quadrantul Delta înapoi către Alpha Quadrant.

Jocul bazat pe Star Trek: Voyager, cu emfază pe supraviețuire, dar și cu decizii morale dificile

Jocul bazat pe Star Trek combină elemente de explorare, lupte spațiale și misiuni la sol, dar atracția principală rămâne libertatea de a lua hotărâri majore, unele dintre ele inspirate direct din episoadele serialului.

În cadrul unui nou trailer prezentat la Indie Fan Fest Fall 2025, dezvoltatorii au dezvăluit mai multe detalii despre mecanicile de joc.

Printre acestea se numără posibilitatea de a personaliza interiorul navei Star Trek Voyager, de a observa echipajul în activitățile zilnice și de a influența desfășurarea misiunilor prin abilitățile membrilor selectați pentru expediții. Deciziile luate în aceste situații vor determina succesul sau eșecul diverselor încercări.

Un aspect interesant este că jocul le permite fanilor să rescrie momente cruciale din poveste. De exemplu, jucătorii pot alege să nu distrugă stația Caretaker încă din primele minute, ceea ce ar putea scurta dramatic durata misiunii.

Totuși, această opțiune vine cu prețul reluării unei noi campanii pentru a explora pe deplin conținutul.

Controversa „Tuvix”, pusă în mâinile jucătorilor

Unul dintre cele mai discutate episoade din Star Trek: Voyager a fost cel în care un accident de teleportare a dus la apariția lui Tuvix, o fuziune între Tuvok și Neelix.

În serialul Star Trek, căpitanul Janeway a ales să îl despartă, readucându-i la formele lor inițiale. Decizia a stârnit numeroase dezbateri între fani, fiind considerată de unii un act de justiție, iar de alții o greșeală morală.

În Across the Unknown, această alegere va fi în mâinile jucătorilor. Posibilitatea de a decide dacă Tuvix rămâne o ființă unică sau este separat înapoi în cei doi membri ai echipajului va oferi ocazia de a încheia, într-un mod personal, una dintre cele mai vechi controverse legate de serial.

Dezvoltatorii confirmă că jocul nu are încă o dată de lansare stabilită, dar va fi disponibil pentru PC prin Steam, unde poate fi deja adăugat pe lista de dorințe, și va ajunge totodată pe consolele Xbox Series X|S și PlayStation 5.