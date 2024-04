10 filme cu Ryan Gosling pe care trebuie să le vezi. Actorul este unul dintre cei mai cuceritori bărbați ai Planetei

Ryan Gosling este unul dintre cei mai apreciați și talentați actori din industria cinematografică, cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru interpretările memorabile. De la drame intense la comedii romantice și filme de acțiune, Gosling și-a demonstrat abilitățile actoricești într-o varietate de roluri captivante. Iată o listă cu cele mai bune 10 filme cu Ryan Gosling pe care trebuie să le vezi.

Drive (2011)

„Drive” este un thriller neo-noir de acțiune din 2011, regizat de Nicolas Winding Refn și scris de Hossein Amini. Inspirat de romanul cu același nume scris de James Sallis, filmul a primit aprecieri critice pentru stilul său distinctiv, coloana sonoră captivantă și interpretarea lui Ryan Gosling în rolul principal.

Acțiunea se concentrează pe un șofer de mașină și cascador anonim (interpretat de Ryan Gosling), care lucrează ziua ca mecanic auto și noaptea ca șofer pentru infractori.

El se implică într-o serie de evenimente periculoase și violente după ce se îndrăgostește de vecina sa, Irene (interpretată de Carey Mulligan), și de fiul acesteia. Când soțul lui Irene, un fost deținut, revine în oraș, protagonistul se angajează într-o misiune periculoasă pentru a-i proteja pe cei pe care îi iubește.

La La Land” (2016)

„La La Land” este un musical romantic din 2016, regizat și scris de Damien Chazelle. Este un omagiu adus vechilor filme muzicale hollywoodiene, dar cu o abordare modernă și captivantă.

Pelicula a primit numeroase premii și nominalizări, devenind unul dintre cele mai apreciate și cele mai îndrăgite filme ale anului, Ryan Goslind câștigând un premiu Oscar pentru ”cel mai bun actor”.

Acțiunea îi urmărește pe cei doi protagoniști, Sebastian (interpretat de Ryan Gosling), un pianist talentat și pasionat de jazz, și Mia (interpretată de Emma Stone), o aspirantă actriță care lucrează ca ospătăriță.

Cei doi se întâlnesc și se îndrăgostesc în Los Angeles, unde își urmăresc visele și încearcă să-și construiască carierele în industria de divertisment. Însă, pe măsură ce relația lor se dezvoltă, ei se confruntă și cu provocările și compromisurile care vin odată cu succesul și ambițiile lor profesionale.

The Notebook (2004)

„The Notebook” este un film romantic din 2004 regizat de Nick Cassavetes și bazat pe romanul cu același nume scris de Nicholas Sparks. Este considerat unul dintre cele mai iconice și mai iubite filme romantice ale anilor 2000 și a cucerit inimile a milioane de spectatori din întreaga lume.

Filmul spune povestea de dragoste a lui Noah Calhoun (interpretat de Ryan Gosling) și a lui Allie Hamilton (interpretată de Rachel McAdams), doi tineri care provin din medii sociale diferite și se îndrăgostesc nebunește unul de celălalt în timpul verii din anul 1940, în Seabrook Island, Carolina de Sud.

Cu toate că se despart datorită presiunilor sociale și a diferențelor de clasă, ei nu își uită niciodată dragostea unul pentru celălalt.

Blade Runner 2049 (2017)

„Blade Runner 2049” este un film SF neo-noir din 2017, regizat de Denis Villeneuve și scris de Hampton Fancher și Michael Green. Este o continuare a filmului clasic „Blade Runner” din 1982, regizat de Ridley Scott.

Filmul este plasat în același univers distopic, la 30 de ani după evenimentele primului film, și explorează teme precum identitatea, umanitatea și impactul tehnologiei asupra societății.

Acțiunea filmului se desfășoară într-un viitor distopic în care replicanții, androizii creați artificial, sunt folosiți ca sclavi și asasini de către oamenii bogați și puternici.

Protagonistul, pe nume K (interpretat de Ryan Gosling), este un replicant și ofițer Blade Runner care descoperă un secret ce ar putea să ducă la prăbușirea ordinei sociale fragile.

În căutarea adevărului, eroul nostru se întâlnește cu Rick Deckard (interpretat de Harrison Ford), un fost Blade Runner, și încearcă să descopere misterul care ar putea schimba lumea pentru totdeauna.

Half Nelson (2006)

„Half Nelson” este o dramă din 2006, regizată de Ryan Fleck și scrisă de Anna Boden și Ryan Fleck. Este un film provocator și emoționant care explorează relația complexă dintre un profesor și una dintre elevele sale și lupta lor comună împotriva problemelor personale și sociale.

Acțiunea îl urmărește pe Dan Dunne (interpretat de Ryan Gosling), un profesor idealist și talentat de istorie într-o școală publică din Brooklyn, New York.

Deși este dedicat să își ajute elevii să își atingă potențialul, protagonistul se luptă cu dependența de droguri, care îi afectează viața personală și profesională.

Viața lui Dan se intersectează cu cea a unei eleve, Drey (interpretată de Shareeka Epps), care se confruntă și ea cu probleme personale și familiale. Cei doi dezvoltă o relație specială și își oferă sprijin reciproc în timp ce navighează prin provocările vieții lor.

Blue Valentine (2010)

„Blue Valentine” este un film dramatic romantic din 2010, regizat de Derek Cianfrance și scris de Cianfrance, Joey Curtis și Cami Delavigne. Este un film intens și emoționant care explorează povestea unei relații de cuplu de-a lungul mai multor ani și modul în care aceasta se schimbă și evoluează în timp.

Acțiunea filmului se concentrează pe Dean (interpretat de Ryan Gosling) și Cindy (interpretată de Michelle Williams), doi tineri care se îndrăgostesc nebunește și se căsătoresc într-o explozie de pasiune și romantism.

Pe măsură ce timpul trece, însă, relația lor se deteriorează treptat, iar diferitele lor aspirații și conflictele personale îi conduc pe drumuri separate. Pelicula alternează între trecutul romantic al cuplului și prezentul tensionat, dezvăluind treptat motivele și conflictele care stau la baza relației lor.

Crazy, Stupid, Love (2011)

„Crazy, Stupid, Love” este o comedie romantică din 2011, regizată de Glenn Ficarra și John Requa și scrisă de Dan Fogelman. Filmul explorează temele iubirii, pierderii și regăsirii într-un mod amuzant și sensibil, printr-o poveste care îmbină multiple fire narative.

Acțiunea filmului urmărește viața lui Cal Weaver (interpretat de Steve Carell), un bărbat obișnuit a cărui viață este dată peste cap când află că soția lui, Emily (interpretată de Julianne Moore), îl înșală și dorește să divorțeze.

În timp ce se luptă să-și refacă viața, Cal îl întâlnește pe Jacob Palmer (interpretat de Ryan Gosling), un bărbat fermecător și seducător, care îl învață arta seducției. În paralel, povestea urmărește și alte fire narative, inclusiv relațiile complicate ale lui Cal și Emily cu alți membri ai familiei și prietenii lor.

The Nice Guys (2016)

„The Nice Guys” este un film de acțiune și comedie neagră din 2016, regizat de Shane Black și scris de Black și Anthony Bagarozzi. Filmul este plasat în Los Angeles-ul anilor ’70 și urmărește aventurile a doi detectivi particulari care investighează dispariția unei tinere și moartea unei starlete porno.

Acțiunea filmului se concentrează pe Holland March (interpretat de Ryan Gosling), un detectiv particular alcoolic și fără scrupule, și pe Jackson Healy (interpretat de Russell Crowe), un bătăuș dur și intimidant.

Cei doi se angajează într-o investigație complexă și periculoasă după ce sunt angajați să găsească o tânără dispărută și să afle adevărul despre moartea unei actrițe porno.

Pe măsură ce dezvăluie indicii și urmează piste, cei doi detectivi se confruntă cu conspirații, corupție și crime violente în lumea întunecată a Hollywood-ului anilor ’70.

The Place Beyond the Pines (2012)

First Man (2018)

„First Man” este un film biografic și dramatic din 2018, regizat de Damien Chazelle și scris de Josh Singer, adaptată după cartea First Man: The Life of Neil A. Armstrong” scrisă de James R. Hansen.

Pelicula explorează viața și cariera legendarului astronaut Neil Armstrong și misiunea istorică a lui Apollo 11 de a ajunge pe Lună.

Acțiunea urmărește viața celebrului astronaut (interpretat de Ryan Gosling) de la începuturile sale ca pilot de încercare până la momentul istoric în care devine primul om care a pășit pe suprafața lunară în anul 1969.

Filmul explorează sacrificiile personale ale lui Armstrong, precum și impactul misiunii Apollo asupra familiei sale și asupra țării. În timp ce se pregătește pentru misiunea istorică, Armstrong se confruntă cu provocări fizice și emoționale, iar filmul ne oferă o privire profundă în mintea și inima acestui erou american.