Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 13:47
de Diana Dumitrache

Un nou drum se deschide în România. Şoseaua leagă Timişoara de A1

Un nou drum se deschide în România. Şoseaua leagă Timişoara de A1
Un nou drum intră în circulație (Foto: Facebook Cristian Pistol)

Un nou drum modern intră luni în circulație în județul Timiș. DN69A, șoseaua care face legătura între drumul național DN69 (Timișoara–Arad) și Autostrada A1, va fi deschis traficului la ora 17:00, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Un nou drum intră în circulație

„Circulația pe noul drum național DN69A, care face legătura între DN69 și A1, se deschide astăzi, 13 octombrie 2025, la ora 17:00. Acest drum modern, cu o lungime de 10 kilometri, construit în județul Timiș, va asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara”, a scris șeful CNAIR.

DN69A este un proiect de infrastructură rutieră important pentru zona de vest a țării, gândit să fluidizeze traficul și să reducă timpii de deplasare între Timișoara și Autostrada A1, principala legătură rutieră cu vestul Europei.

Noul drum a fost construit la profil de patru benzi de circulație – câte două pe fiecare sens – și este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, element care sporește siguranța participanților la trafic. Pe traseu au fost amenajate trei noduri rutiere: unul la intersecția cu DN69, unul la intersecția cu drumul comunal DC58, și un al treilea la intersecția cu Autostrada A1.

DN69A, o rută modernă, eficientă și sigură

Proiectul DN69A a fost conceput pentru a decongestiona traficul de la intrarea în Timișoara și pentru a oferi o alternativă rapidă și sigură pentru transportul de mărfuri și pasageri. Infrastructura nouă permite o conexiune directă cu rețeaua de autostrăzi, facilitând accesul economic și logistic al regiunii.

Odată cu deschiderea circulației pe DN69A, șoferii vor beneficia de o rută modernă, eficientă și sigură, care scurtează considerabil legătura dintre Timișoara și A1, un pas important în dezvoltarea infrastructurii rutiere din vestul României.

