Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Numărarea voturilor s-a încheiat. Rezultate finale UPDATE
29 sept. 2025 | 15:27
de Vieriu Ionut

Se construiește un nou Drum Expres în România. Șoseaua va lega două orașe importante, anunțul făcut de ministrul Transporturilor

ACTUALITATE
Se construiește un nou Drum Expres în România. Șoseaua va lega două orașe importante, anunțul făcut de ministrul Transporturilor
Drumul Expres Focșani–Brăila

Infrastructura rutieră din România face un pas important către modernizare, odată cu demararea unui proiect de anvergură care va schimba semnificativ mobilitatea în zona de est a țării. Un nou drum expres va fi construit între Focșani și Brăila, investiția fiind considerată una dintre cele mai importante din ultimii ani.

Detaliile contractului și constructorul ales

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că Drumul Expres Focșani–Brăila are în sfârșit constructor. Contractul a fost atribuit de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) asocierii formate din SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, valoarea ofertei fiind de 4,29 miliarde lei fără TVA.

Traseul va avea o lungime de 73,5 kilometri și va fi realizat într-un singur lot, ceea ce îl transformă în cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România. Durata contractului a fost stabilită la 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, ceea ce înseamnă că lucrările vor dura puțin peste trei ani.

Vezi și:
Brăila: Un bărbat și-a atacat vecinul cu spray lacrimogen, scândură, furcă și sapă. Gestul final al agresorului, explicat de poliţişti
Ultima bucată din DEx12 a fost deschisă. Cum arată cel mai lung traseu care poate fi parcurs în România pe drum de mare viteză

O șosea cu infrastructură complexă

Proiectul nu se rezumă doar la construirea unei șosele rapide, ci include și o infrastructură suplimentară impresionantă. Planurile prevăd:

  • 57 de poduri și viaducte,
  • 6 noduri rutiere, dintre care două extrem de importante – conexiunea cu Autostrada Moldovei (A7) și legătura directă cu Podul peste
  • Dunăre de la Brăila,
  • 2 parcări pentru șoferi,
  • un spațiu de servicii dotat cu benzinărie și zonă de alimentație publică.

Toate aceste elemente vor transforma Drumul Expres Focșani–Brăila într-o arteră rutieră modernă, adaptată cerințelor actuale de mobilitate.

Conexiuni esențiale pentru economia regională

Importanța strategică a acestui drum expres a fost subliniată de ministrul Ciprian Șerban, care a evidențiat faptul că noua șosea va asigura o conexiune directă între Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila și Drumul Expres Brăila–Galați.

În plus, traseul va facilita legătura spre Tulcea și Constanța, deschizând perspective noi pentru dezvoltarea economică a regiunii. Atât transportul de mărfuri, cât și turismul vor beneficia de pe urma acestui drum, scurtând timpul de deplasare și sporind siguranța circulației.

Finanțare europeană și națională

Pentru realizarea proiectului, fondurile provin din Programul Transport 2021–2027, completate de Bugetul de Stat. Astfel, România utilizează resursele europene pentru a accelera modernizarea infrastructurii, un domeniu unde decalajele față de alte state din Uniunea Europeană sunt încă vizibile.

Ministrul Șerban a subliniat că investiția reprezintă „un pas uriaș pentru infrastructura rutieră din România și pentru dezvoltarea regiunii”, marcând începutul unei etape în care proiectele mari de transport trebuie să fie implementate într-un ritm accelerat.

Construirea drumului expres Focșani–Brăila va avea un impact semnificativ asupra rețelei de transport din estul României. Prin conectarea Moldovei de infrastructura rutieră modernă din sud-est și prin legătura directă cu Podul de la Brăila, șoseaua devine un coridor de mobilitate de prim rang, cu efecte directe asupra economiei locale și regionale.

Cod roșu de ploi în Spania. Valencia, Castellon și Tarragona sub „pericol extraordinar” de inundații
Recomandări
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru mai multe zile. Ce cartiere sunt vizate
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru mai multe zile. Ce cartiere sunt vizate
Campanie de tip malvertising: fișiere false de instalare Microsoft Teams răspândesc backdoor-ul Oyster
Campanie de tip malvertising: fișiere false de instalare Microsoft Teams răspândesc backdoor-ul Oyster
Elon Musk ar putea scoate bani buni din buzunar. Motivul pentru care un fost angajat Tesla a dat compania în judecată
Elon Musk ar putea scoate bani buni din buzunar. Motivul pentru care un fost angajat Tesla a dat compania în judecată
Jumătate de kilogram din acest fruct ajunge la 9.000 de euro. Noi îl aruncăm, localnicii din acest oraș îl consideră medicament
Jumătate de kilogram din acest fruct ajunge la 9.000 de euro. Noi îl aruncăm, localnicii din acest oraș îl consideră medicament
Nicuşor Dan, mesaj la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureşan: „România nu ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică”
Nicuşor Dan, mesaj la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureşan: „România nu ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică”
Fragmente de dronă descoperite în judeţul Tulcea. MApN anunţă verificări alături de SRI şi Poliţia de Frontieră
Fragmente de dronă descoperite în judeţul Tulcea. MApN anunţă verificări alături de SRI şi Poliţia de Frontieră
Cum să usuci nucile ca să nu mucegăiască. Trucuri pe care le foloseau bunicii
Cum să usuci nucile ca să nu mucegăiască. Trucuri pe care le foloseau bunicii
Cazuri speciale: când poți solicita pensie militară anticipată în România, în 2025
Cazuri speciale: când poți solicita pensie militară anticipată în România, în 2025
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...