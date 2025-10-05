Apare o șosea nouă în vestul României. Trei județe vor fi legate printr-un proiectul de infrastructură de 88 milioane de euro

Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 08:20
de Badea Violeta

Vestul țării se pregătește de o investiție majoră în infrastructură rutieră, care va aduce împreună trei județe și va deschide drumul spre noi oportunități turistice și economice. Proiectul de modernizare a Drumului Județean 684, finanțat prin Programul Regional Vest, promite să transforme o zonă montană greu accesibilă într-una mai conectată și mai atractivă.

Cum va arăta noul drum și ce zone va lega

Drumul Județean 684, aflat între județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara, va fi complet modernizat pe o lungime de 56 de kilometri. Traseul va porni de la DN68A (Coșava) și va trece prin Tomești, Luncanii de Jos, Ruschița și Voislova, până la legătura cu drumul județean 687D din Hunedoara.

Proiectul are o valoare totală de 88 milioane de euro, din care aproape 48 de milioane sunt fonduri nerambursabile, gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest.

Practic, drumul va avea două segmente: unul care unește Timișul de Caraș-Severin, și altul care leagă Caraș-Severinul de Hunedoara, printr-o conexiune cu DJ 687D, modernizat anterior prin Regio-POR 2007-2013.

Lucrările includ refacerea carosabilului, construirea de podețe și poduri, amenajarea sistemelor de scurgere a apelor, consolidarea versanților și creșterea siguranței rutiere, mai ales pe sectoarele montane.

Ce beneficii aduce proiectul locuitorilor și turiștilor

Odată finalizat, drumul va face legătura directă între patru comune: Tomești (Timiș), Zăvoi și Rusca Montană (Caraș-Severin), respectiv Lunca Cernii de Jos (Hunedoara). Pentru localnici, noua infrastructură înseamnă acces mai ușor la autostrada A1, la locurile de muncă și la servicii esențiale din marile centre urbane.

Pentru turiști, modernizarea DJ 684 va deschide drumul spre unele dintre cele mai frumoase zone naturale și culturale din vestul țării: Peștera cu Apă de la Românești, unde are loc anual un concert simfonic, bisericile din lemn și morile de apă de pe Bega, mănăstirile și peisajele spectaculoase din Munții Poiana Ruscă. Investiția este așteptată să stimuleze agroturismul și micile afaceri locale, contribuind la dezvoltarea durabilă a regiunii.

Cine implementează proiectul și când va fi gata

Proiectul ”Modernizare DJ 684 pe traseul DN68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Ruschița – Voislova (DN 68A). Legătură cu județul Hunedoara la DJ 687D” este derulat în parteneriat de consiliile județene Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, liderul de proiect fiind Consiliul Județean Timiș. Termenul de finalizare este 30 iunie 2029.

”Unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus prin Programul Regional Vest este să dezvoltăm o regiune conectată, în care locuitorii să aibă acces mai rapid la servicii, locuri de muncă și șanse egale de dezvoltare.

De aceea, acest drum strategic este foarte important pentru noi, pentru că el va deschide zona Munților Poiana Ruscă spre investiții, turism și oportunități economice.

În același timp, proiectul reprezintă un exemplu foarte bun de colaborare între consiliile județene, cu efecte pozitive pe termen lung asupra întregii regiuni”, a declarat Georgiana Radac – director, Direcția Generală Autoritate de Management PR Vest 2021-2027 – ADR Vest.

