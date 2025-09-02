Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 16:39
de Ioana Bucur

Cutremur cu magnitudinea 5,2 în Afganistan, în aceeași zonă afectată de seismul produs în noaptea de duminică spre luni. Salvatorii încă mai caută supraviețuitori sub dărâmături
Această fotografie, realizată pe 1 septembrie 2025, arată zona afectată de cutremur din districtul Nurgal, provincia Kunar, Afganistan. Foto: Profimedia

Un nou seism a zguduit estul Afganistanului, marți, având magnitudinea 5,2, la doar două zile după cutremurul devastator de 6 grade urmat de cinci replici puternice, care a lovit mai multe provincii de la granița cu Pakistanul și a provocat peste 1.400 de morți și peste 3.000 de răniți, informează AFP, citând datele Institutului American de Geofizică (USGS).

Cutremur cu magnitudinea 5,2 în Afganistan

Potrivit USGS, epicentrul seismului de marți a fost localizat la 34 de kilometri nord-est de orașul Jalalabad, în provincia Nangarhar, la o adâncime de aproximativ zece kilometri.

Cutremurul cu magnitudinea 6 care a lovit estul Afganistanului la miezul nopții de duminică spre luni s-a soldat cu un nou bilanț dramatic: peste 1.400 de morți și mai bine de 3.100 de răniți, anunță AFP. Tragedia este considerată unul dintre cele mai sângeroase seisme din ultimele decenii în această țară măcinată de sărăcie și conflicte.

Bilanțul inițial indica cel puțin 900 de morți și aproximativ 3.000 de răniți, însă numărul victimelor a crescut rapid, pe măsură ce echipele de salvatori au reușit să ajungă în zonele izolate. Cele mai multe victime – 1.411 morți și 3.124 de răniți – au fost raportate în provincia Kunar, unde sute de sate au fost distruse aproape complet.

Seismul a afectat grav și provinciile muntoase Nangarhar și Laghman, unde mii de case s-au prăbușit. Salvatorii, ajutați de localnici, continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături, în timp ce spitalele din regiune sunt copleșite de numărul mare de răniți.

La Spitalul din Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, au fost aduși peste 600 de pacienți.

„Majoritatea suferă traumatisme craniene, leziuni la coloană, abdomen și picioare. Pentru cei fără rude am amenajat spații speciale, astfel încât să aibă unde să stea până își găsesc familiile”, a declarat Rahmatullah Khaksar, directorul Secției de Urgențe.

La nivel internațional, ONU avertizează asupra gravității situației umanitare. „Este posibil ca numărul persoanelor afectate să ajungă la sute de mii, într-o țară în care 85% dintre locuitori trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi”, a precizat la Geneva Indrika Ratwatte, coordonatoarea ONU pentru Acțiuni Umanitare în Afganistan.

În teren, salvatorii se confruntă cu dificultăți majore din cauza alunecărilor de teren și a drumurilor impracticabile.

„Căutările nu au încetat, mobilizăm toate resursele pentru a ajunge la sate izolate. Prioritatea este să salvăm răniții, apoi să oferim adăpost și hrană celor rămași fără case”, a declarat Ehsanullah Ehsan, șeful Autorității pentru Gestionarea Catastrofelor din Kunar.

Ce spune mama tânărului care a lovit un livrator străin în București despre gestul fiului: „Ei, dar ce i-a făcut?”. Cum s-a apărat agresorul în fața anchetatorilor
O soluție pentru descoperirea vieții extraterestre: Secretul ar sta, de fapt, în telescoapele folosite
Când intră alocațiile copiilor în luna septembrie. Se pot baza părinții pe banii de la stat pentru pregătirile de școală?
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Scurgeri periculoase, trafic blocat complet
Microsoft schimbă modul în care funcționează Word: documentele vor fi salvate automat în cloud
Un indian care lucrează de doi ani în România compara ţara noastră cu Ungaria. Cine a câştigat „bătălia”?
Legătura dintre procesul de îmbătrânire la om și ADN: Cum se schimbă totul în timp, vestea bună din spatele descoperirii
Tânărul care a atacat un livrator străin în București, cercetat și pentru propagandă legionară. Se fac noi audieri la Parchet
