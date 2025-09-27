Un instructor de parașutism în vârstă de 43 de ani a murit în urma unui salt de la 4.000 de metri. Vlad Anițuloaiei avea sute de zboruri la activ

Ultima ora
Totul despre „zidul de drone" pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 18:26
de Andrei Simion

Social
Un accident tragic petrecut pe aerodromul din Clinceni, județul Ilfov, la 30 iunie 2024, a dus la moartea instructorului de parașutism Vlad Aniţuloaiei, în vârstă de 43 de ani.

După mai bine de un an de la tragedie, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a publicat raportul final, care explică modul în care s-a produs evenimentul și factorii care au contribuit la decesul sportivului.

Aniţuloaiei era un parașutist cu experiență, având la activ peste 850 de salturi și o licență de „parașutism categoria C”, ceea ce îi permitea să participe la activități demonstrative și să instruiască practicanți în afara tandemurilor.

De asemenea, făcea parte dintr-o echipă de cinci sportivi care participau la competiții interne și internaționale. Tocmai de aceea, accidentul a șocat comunitatea pasionaților de parașutism.

Circumstanțele accidentului de la Clinceni

În ziua respectivă, activitatea a fost planificată pentru salturi de la 4.000 de metri cu o aeronavă Pilatus PC6.

Instructorul a sărit conform procedurilor, și-a deschis parașuta principală la o altitudine de aproximativ 900 de metri și a continuat coborârea fără probleme majore. Problemele au apărut la altitudini joase, când sportivul a început o manevră riscantă.

Conform raportului AIAS, la aproximativ 50 de metri de sol, acesta a intrat într-o evoluție ce a dus la creșterea vitezei atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Deși a încercat o redresare, nu a mai avut timpul necesar pentru a controla parașuta. Impactul violent cu solul i-a provocat răni grave, care au dus la pierderea conștienței.

Transportat de urgență cu un elicopter SMURD la spital, Vlad Aniţuloaiei a decedat la o oră și 25 de minute după internare.

Investigația tehnică nu a identificat defecțiuni ale echipamentului. Parașuta fusese utilizată anterior în 26 de salturi fără probleme.

Rezultatele expertizei medico-legale

Concluziile surprinzătoare au venit din partea medicilor legiști. Examenul toxicologic a arătat prezența alcoolului și a tetrahidrocanabiolului (substanța activă din canabis) în sângele victimei.

Specialiștii au explicat că intervalul scurt dintre consumul de alcool și salt a influențat capacitatea sportivului de a reacționa corect.

Efectele combinate ale alcoolului și canabisului pot include sedare, încetinirea reflexelor, percepție distorsionată a timpului și dificultăți în evaluarea distanțelor.

Astfel, chiar dacă manevra finală a fost încercată, lipsa de reacție rapidă a făcut imposibilă corectarea traiectoriei.

Raportul AIAS a stabilit că accidentul s-a produs din cauza impactului dur cu solul la viteză ridicată, pe fondul diminuării capacității fizice și cognitive a parașutistului.

