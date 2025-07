Ultimele clipe de viață ale lui Felix Baumgartner, filmate de Mihaela Rădulescu. Vedeta TV nu avea de unde să știe ce se întâmplă. Video

Dimineața zilei de sâmbătă, 19 iulie 2025, a adus o durere profundă în inimile celor care l-au cunoscut și iubit pe Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu, partenera de viață a legendarului sportiv austriac, a postat un clip tulburător pe rețeaua X (fostul Twitter), surprinzând momentul în care Felix se ridică de la sol în ultimul său zbor cu parapanta motorizată. Nimeni nu știa că acele imagini aveau să fie ultimele în care el apare în viață.

Felix Baumgartner, în vârstă de 56 de ani, și-a pierdut viața joi, 17 iulie, în stațiunea italiană Porto Sant’Elpidio, după ce s-a prăbușit în apropierea unei piscine aglomerate din cadrul unui camping. Medicii ajunși de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic – sportivul suferise un infarct în timpul zborului, fapt confirmat ulterior de autopsie. Iubita lui, Mihaela Rădulescu, fusese cu el la decolare și l-a filmat în momentul în care se ridica de la sol, fără să bănuiască ce urma să se întâmple.

„L-am filmat decolând fără să știu că acesta va fi ultimul zbor din viața sa extraordinară”, a scris Mihaela, alături de clipul video care arată parapanta ridicându-se ușor în aer, într-un peisaj liniștit, departe de dramatismul care avea să urmeze.

Mihaela Rădulescu și-a exprimat public durerea, dar și admirația necondiționată față de omul care i-a fost alături mai bine de un deceniu. Într-un mesaj profund emoționant, aceasta a rememorat toate momentele în care i-a fost alături în cariera lui sportivă:

Mesajul vedetei TV s-a încheiat cu o promisiune și o reflecție dureroasă asupra singurătății care îi rămâne acum:

Felix Baumgartner rămâne în memoria publicului ca „regele provocărilor extreme”, primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă și un simbol al curajului absolut. Însă, în cele din urmă, zborul pe care l-a iubit atât de mult și care i-a adus gloria a fost și cel care l-a dus dincolo de nori.

I was filming him taking off not knowing that this will be his last flight of his extraordinary life.

For over 12y I was there for every take off and landing, from skydiving, paragliding, helicopter flights, paramotor to aerobatic shows. And when I couldn’t be there for some… pic.twitter.com/9imwjV9Xbn

— miha schwartzenberg (@mihaschw) July 19, 2025