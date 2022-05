Ce se întâmplă cu tânărul care s-a prăbușit cu parașuta în Târgu Mureș. Familia are nevoie de ajutor

Ce se întâmplă cu tânărul de 21 care s-a prăbușit cu parașuta în Târgu Mureș. Acesta a ajuns ieri în comă la spital, după un accident teribil petrecut în zona aero-clublului din Târgu Mureș. Mai mulți oameni au privit îngroziți cum acesta se prăbușește în gol, în timp ce parașuta principală și cea de rezervă s-au încurcat între ele, fapt care a făcut ca tânărul să cadă fără nicio protecție câteva sute de metri.

Tânărul se află în continuare la spital, iar starea sa este una gravă și necesită operație. Vestea i-a mobilizat pe mai mulți prieteni și colegi care au donat sânge. Tânărul urma cursurile pentru obținerea licenței de parașutist și a căzut de la peste o mie de metri. El este internat la spitalul județean din Târgu Mureș, era elev la al Aeroclubul din localitate și dorea să obțină licența de parașutist.

Pentru acest tânăr, acesta era cel de-al 17-lea salt.

Azi, mai mulți prieteni ai tânărului au mers să doneze sânge. Starea acestuia este în continuare gravă însă medicii speră ca evoluția să le permită să îl opereze și au anunțat că au nevoie urgentă de rezerve de sânge.

„În aceste momente este important să ajutăm fiecare cum putem, e un lucru esențial. Am fost coleg de handbal cu el, am fost colegi de cameră. Era foarte pasionat de sport îi plăcea să călătorească mult, era plin de viață tot timpul, fericit, cu glumele la el. Când am auzit, nu îmi venea să cred că se poate întâmpla așa ceva.”, a spus un prieten.

„Un băiat extraordinar, dintr-o familie extraordinară. Am venit să fi primul aici, ne pare rău, dar să sperăm că are șanse la viață.”, a spus și un donator.