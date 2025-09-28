Un hotel de 5 stele din Turcia celebru printre români a dezamăgit turiştii: „Praf gros pe noptiere, tencuială căzută, baie murdară”

Vacanțele all inclusive din Turcia atrag, an de an, mii de turiști români în căutarea confortului și a răsfățului de 5 stele. Totuși, nu de fiecare dată experiența corespunde așteptărilor. Un resort renumit a fost recent criticat dur de o familie din România, care a povestit în detaliu cum șederea lor s-a transformat într-un șir de nemulțumiri și cheltuieli neașteptate.

Camere sub standardele unui hotel de lux

Problemele au început încă de la cazare. Prima cameră oferită a fost descrisă de turiști drept un șoc: praf gros pe noptiere, tencuială căzută, baie murdară și aer condiționat defect. Situația a necesitat schimbarea camerei, dar procesul a durat ore bune, timp pierdut dintr-o vacanță plătită ca de 5 stele.

Chiar și după relocare, nemulțumirile nu au dispărut. Prosoapele erau vizibil uzate, lenjeria pătuțului pentru copil era veche, iar minibarul nu era completat zilnic. Mai mult, turiștii au remarcat lipsa unor elemente considerate de bază la un resort de lux, precum periuțe și pastă de dinți.

Oferte alimentare limitate pentru bebeluși

Dacă pentru adulți mâncarea a fost variată și gustoasă, pentru copii situația a fost cu totul alta. Părinții au relatat că meniul destinat celor mici era aproape inexistent: câteva legume fierte, carne tare, supă foarte sărată, gris nefiert, ovăz și câteva borcănașe de piure. Singura alternativă constantă erau iaurturile Activia.

Între orele 14:30 și 19:00, când restaurantele erau închise, nu exista nicio opțiune baby-friendly, doar snack-baruri cu produse fast-food. Pentru o familie cu un copil de un an, acest lucru s-a dovedit un stres major, mai ales că programul coincide cu orele de somn ale celui mic.

Igienă deficitară și probleme de sănătate

Un alt aspect îngrijorător a fost cel al curățeniei. Turiștii au observat că mulți dintre cei cazați s-au confruntat cu indigestii, vărsături și diaree, inclusiv membrii familiei lor. Deși nu s-a aruncat vina direct pe hotel, suspiciunile privind igiena insuficientă au fost ridicate.

Atunci când copilului i s-a făcut rău, consultația la medicul resortului a costat 140 de euro, fără investigații detaliate, iar transferul la spital a adăugat încă 70 de euro. În total, 210 euro pentru o singură vizită, iar în lipsa asigurării medicale, costurile suplimentare ar fi putut ajunge la alte câteva sute de euro.

Servicii și facilități care lasă de dorit

La capitolul băuturi, nemulțumirile au continuat. Un bar exterior cu înghețată și băuturi era deschis doar câteva ore pe zi, între 12:00 și 18:00, în timp ce cocktailurile majorității barurilor au fost considerate slabe. Singura excepție a fost Mixology Bar, deschis seara, unde atmosfera a fost apreciată, dar spațiul era prea mic și retras.

Plaja, deși frumoasă, a fost descrisă ca murdară și prost întreținută, cu multe mucuri de țigară și zone cu pietre. Piscina pentru copii avea apa vizibil mai rece decât celelalte, ceea ce o făcea dificil de folosit.

Personal și entertainment

Pe partea de divertisment, turiștii au remarcat că show-urile live și activitățile pentru copii mai mari au fost reușite, însă bariera de limbă și atitudinea unor angajați au stricat experiența. Mulți dintre cei care lucrau acolo păreau să aștepte bacșiș, iar cunoașterea limbii engleze era limitată. Totuși, au existat și angajați dedicați, dar care păreau suprasolicitați și nemulțumiți de condițiile de muncă.

La finalul sejurului, concluzia familiei a fost una clară: hotelul nu se ridică la nivelul unui hotel de 5 stele. Problemele de igienă, camerele murdare, lipsa mâncării potrivite pentru bebeluși, plaja neîngrijită și serviciile medicale scumpe au cântărit mai greu decât avantajele.

Deși resortul impresionează prin spațiile verzi, atmosfera aerisită și unele activități de divertisment, turiștii români au declarat că nu îl recomandă familiilor cu copii mici. Poate fi o opțiune pentru adulți sau familii cu copii mai mari, dar numai cu rezerve.