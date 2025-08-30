Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 14:09
de Daoud Andra

Români jefuiți într-un hotel din Antalya, Turcia: „Ne-au furat banii din seif și i-au înlocuit cu bancnote false!”

Vacanțe și turism
Români jefuiți într-un hotel din Antalya, Turcia: „Ne-au furat banii din seif și i-au înlocuit cu bancnote false!”
FOTO: Pixabay

De ani de zile, litoralul turcesc reprezintă una dintre cele mai atractive destinații de vacanță pentru români. Anual, mii de turiști aleg Antalya, Bodrum sau Kusadasi pentru pachetele all-inclusive, serviciile variate și pentru raportul calitate-preț. Pentru majoritatea, experiența este una memorabilă, însă există și cazuri în care vacanța mult așteptată se transformă într-un coșmar.

Bani furați din seif, în vacanță

Forumurile și grupurile de social media dedicate vacanțelor în Turcia abundă în povești cu experiențe mai puțin plăcute, iar printre acestea, relatările despre furturi sunt din ce în ce mai frecvente. Cel mai recent caz vine din Antalya, acolo unde un turist român susține că a fost jefuit chiar în hotelul în care era cazat.

Bărbatul a făcut publică experiența sa pe grupul Forum Turcia, descriind în detaliu situația neplăcută prin care a trecut. Acesta a explicat că i-au fost furați bani din seif și, mai grav, suma a fost parțial înlocuită cu bancnote false.

„Bună ziua, grup. Ne-am întors de două zile din Turcia. Am fost cazați la hotelul TUI BLUE Xanthe. Scriu aceste rânduri deoarece nu vă recomand acest hotel. Printre greutățile de la check-in, care a fost întârziat (undeva pe la ora 16), lipsa schimbării prosoapelor zilnic, lipsa schimbării lenjeriei, necompletarea minibarului, camerele cele mai proaste – fie la mansardă, fie cele care dădeau spre generatoarele de curent sau agregatele de aer condiționat –, punctul culminant a fost următorul: am fost jefuiți de cineva din personalul hotelului.

Ne-au fost furați banii din seif. La unele persoane banii reali au fost înlocuiți cu bancnote false. Mie personal mi-au furat doar 50 de euro, deoarece aveam doar 150 cash, dar unui amic care avea 1.000 de dolari i-au furat 500 și restul i-au înlocuit cu bancnote false. Singurul lucru pe care îl pot recomanda este mâncarea, la care nu am ce să reproșez.”, a scris acesta pe grup, trăgând un semnal de alarmă.

Situația, confirmată și de alți turiști

Povestea a stârnit numeroase reacții, mulți alți români confirmând că au trecut prin situații similare sau că au auzit despre astfel de practici. Din păcate, cazuri de acest tip sunt greu de dovedit și soluționat. În majoritatea situațiilor, turiștii păgubiți se întorc acasă fără a reuși să recupereze prejudiciul, iar plângerile făcute la hoteluri sunt deseori ignorate sau tratate superficial.

Specialiștii în turism recomandă ca turiștii să își împartă banii în mai multe locuri și să folosească, pe cât posibil, carduri bancare în loc de numerar. De asemenea, se recomandă fotografierea bancnotelor păstrate în seif sau notarea seriilor acestora, pentru a putea dovedi eventuale înlocuiri.

