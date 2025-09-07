Ultima oră
Cine sunt tinerii de 21 și 23 de ani care au murit în accidentul de la Budeasa. Unul dintre ei, student la Medicină, era în drum spre facultate

Social
Cine sunt tinerii de 21 și 23 de ani care au murit în accidentul de la Budeasa. Unul dintre ei, student la Medicină, era în drum spre facultate
Accident Argeș

Duminică dimineață, localitatea Budeasa din județul Argeș a fost zguduită de un accident rutier grav, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața. Unul dintre ei avea 21 de ani și era student la Medicină, în timp ce celălalt, de 23 de ani, urma cursurile Academiei Navale. Impactul frontal dintre cele două mașini a pus capăt unor destine aflate la început de drum și a lăsat în urmă familii îndurerate, prieteni în stare de șoc și o comunitate întreagă marcată de tragedie.

Accidentul s-a petrecut pe drumul județean DJ 703K, în apropiere de o curbă unde șoferul uneia dintre mașini ar fi pierdut controlul. În ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare, ambii șoferi au murit pe loc, iar o tânără de 21 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a fost rănită și transportată de urgență la spital.

Cum s-a produs accidentul de la Budeasa

Potrivit informațiilor oferite de anchetatori, Valentin, un tânăr de 23 de ani aflat la volan, ar fi pierdut controlul mașinii într-o curbă și a pătruns pe contrasens. În acel moment, autoturismul său s-a izbit frontal de mașina condusă regulamentar de Cristi, un student de 21 de ani. Impactul a fost extrem de violent și nu le-a mai oferit nicio șansă de supraviețuire celor doi șoferi. În urma coliziunii, drumul județean DJ 703K a fost blocat temporar pentru ca echipele de intervenție să poată acționa și să elibereze carosabilul.

Cristi, studentul la Medicină care își dorea să devină doctor

Cristi avea doar 21 de ani și era student la Facultatea de Medicină din Craiova. În dimineața accidentului plecase spre facultate, plin de planuri și visuri pentru viitor. Familia sa trecuse recent printr-o altă dramă: cu doar o lună în urmă, tatăl lui Cristi murise după o boală gravă. Cu toate acestea, tânărul își continua studiile, hotărât să ajungă medic. Fratele său este pompier și se afla în serviciu chiar în momentul în care a aflat vestea cutremurătoare. Toți cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un băiat ambițios, serios și dedicat, care promitea o carieră strălucită în domeniul medical.

Cine sunt cei trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1? Urmau să plece acasă, erau la final de program

Valentin, studentul la Academia Navală care voia să urmeze drumul tatălui său

Celălalt tânăr care și-a pierdut viața este Valentin, în vârstă de 23 de ani. El era student la Academia Navală și se pregătea să devină militar al Armatei Române. Își dorea să calce pe urmele tatălui său, fost polițist, și era mândru de parcursul său. La fel ca și familia lui Cristi, și părinții lui Valentin sunt în stare de șoc. Aveau mari speranțe pentru viitorul fiului lor, care își dedica tinerețea unei cariere în uniformă.

Reacția comunității și ancheta poliției

Tragedia de la Budeasa a lăsat în urmă durere și neputință. Oamenii din comunitate spun că drumul pe care s-a produs accidentul este cunoscut ca fiind periculos, cu porțiuni unde se circulă cu dificultate. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în dimineața fatidică.

În mașina lui Valentin se afla și o tânără de 21 de ani, care a supraviețuit, dar a suferit răni și a fost transportată de urgență la spital.

Monica Tatoiu, aproape de divorț după 40 de ani de căsnicie. Ce s-a întâmplat între ea și soțul ei, imediat după o vacanță: „La mine nu țipă nimeni"

Monden

acum 56 de minute
Monica Tatoiu, aproape de divorț după 40 de ani de căsnicie. Ce s-a întâmplat între ea și soțul ei, imediat după o vacanță: „La mine nu țipă nimeni”
Monden
acum 56 de minute
Divorț, după doar 3 luni de la nuntă. Ghinioanele se țin lanț de fotbalistul din România

Monden

acum 2 ore
Divorț, după doar 3 luni de la nuntă. Ghinioanele se țin lanț de fotbalistul din România
Monden
acum 2 ore
Horoscop duminică, 7 septembrie 2025. Zodia care atrage abundența la final de săptămână

Horoscop

acum 21 de ore
Horoscop duminică, 7 septembrie 2025. Zodia care atrage abundența la final de săptămână
Horoscop
acum 21 de ore
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea

Sfaturi Culinare

acum o zi
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Sfaturi Culinare
acum o zi
