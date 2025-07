Un elev a luat 4.55 la BAC la limba română și i-a implorat pe profesori să-i mai dea câteva sutimi. Ce notă a primit după contestație

Un adolescent din București a reușit să transforme un moment de disperare într-o adevărată victorie la Bacalaureat 2025. După ce a primit inițial nota 4,55 la limba și literatura română, tânărul a cerut public profesorilor să-i mai acorde câteva sutimi pentru a putea promova examenul. Surpriza a venit după contestații, când nota i-a fost majorată suficient pentru a-i schimba complet viitorul.

Pe 20 iunie 2025, odată cu afișarea rezultatelor la Bacalaureat, Iosif, un tânăr din Capitală, s-a arătat dezamăgit după ce a primit doar 4,55 la proba de limba și literatura română.

”Am luat la istorie și geografie 8,9 numai că la română, având în vedere că vorbesc română, engleză și greacă, am luat 4,55 și nu am trecut”, spunea adolescentul.

Nu și-a pierdut însă speranța și, cu un mesaj emoționant, s-a adresat profesorilor din comisia de corectare: ”Corectorul care îmi corectează din nou lucrarea: te rog frumos dă-mi 45 de sutimi!

Am nevoie să iau BAC-ul. Dați-mi foaia înapoi să scriu Harap Alb că știu să vă scriu tot! O să fiu rachetă și cu cele cinci personaje ale textului. Vă rog frumos dați-mi cinci sutimi!”

Deși a cerut ”cinci sutimi”, de fapt avea nevoie de 45 pentru a promova, dar sinceritatea și disperarea lui au stârnit emoție în rândul celor care i-au urmărit povestea.

După o așteptare plină de emoții și nopți nedormite, vestea mult așteptată a venit pe 30 iunie. Nota finală a lui Iosif la limba și literatura română după contestații a fost 5,75 — suficient pentru a-i asigura promovarea Bacalaureatului 2025.

Elevul a fost copleșit de bucurie și speranță, declarând pentru Observator News:

”Adevărul e că… am reușit. După o contestație care mi-a măcinat nopțile și speranțele, am luat 5,75 și am trecut. Am BAC-ul admis. Pot, în sfârșit, să mă înscriu la facultate. Pot să respir. Pot să visez. Pot să-mi fac un viitor.”

”Mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că fără El n-aș fi ajuns aici. Am avut emoții cât pentru o viață întreagă, dar acum simt că cerul e mai aproape. Poate că nu am fost cel mai perfect, dar am fost eu, și asta a fost destul”, a adăugat el.