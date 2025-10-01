Ultima ora
Telefoanele simple cu butoane sunt revoluția anti-smartphone – Viață fără notificări, fără aplicații și cu mai multă intimitate
01 oct. 2025 | 10:59
de Vieriu Ionut

Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Familia băiatului este în stare gravă, la spital

ACTUALITATE
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Familia băiatului este în stare gravă, la spital
Un copil de 11 ani a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare, iar mama și cele două surori ale sale sunt internate la spital

O seară obișnuită dintr-o localitate vasluiană s-a transformat într-o dramă cumplită pentru o familie din Țuțcani, comuna Mălușteni. Un copil de doar 11 ani și-a pierdut viața, iar mama lui și două surori adolescente au ajuns la spital cu simptome severe, în urma unei posibile intoxicații cu ciuperci. Incidentul a stârnit alertă maximă în rândul autorităților locale și centrale, care au mobilizat resursele pentru a face față situației.

Copilul, găsit în stop cardio-respirator

Potrivit prefectului județului Vaslui, Eduard Popica, băiatul de 11 ani a fost descoperit în stare critică de către echipajul de ambulanță trimis la fața locului.

„Un băiat de 11 ani a fost găsit în stop cardio-respirator de echipajul B2 solicitat, ulterior fiind trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, care a declarat decesul copilului. Din aceeaşi familie sunt preluate încă două fete de 14 şi 16 ani cu greţuri şi vărsături, care au fost transportate la secţia de Pediatrie a Spitalului ‘Elena Beldiman’ Bârlad. Şi mama minorilor a fost transportată la spitalul din Bârlad şi se află la Compartimentul de Primiri Urgenţe”, a declarat acesta.

Medicii au încercat să resusciteze copilul, însă organismul său nu a mai răspuns manevrelor.

Mama și cele două fete, în stare stabilă la spital

Celelalte trei victime ale intoxicației, mama în vârstă de 32 de ani și fetele de 14 și 16 ani, au ajuns de urgență la spitalul din Bârlad. Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Vaslui, Daniel Ungureanu, a precizat că acestea se află sub supraveghere medicală, dar situația lor este stabilă:

„Cele trei persoane care au ajuns la spital sunt stabile hemodinamic şi respirator.”

El a mai explicat că pacienții prezentau simptome digestive, dar și stări de somnolență accentuată, instalată încă din ultimele 24 de ore.

„Autorităţile locale şi centrale au fost alertate după ce un copil de sex masculin a decedat la domiciliu, iar două minore în vârstă de 14 şi 16 ani, împreună cu mama lor în vârstă de 32 de ani, au fost transportate la Spitalul Municipal Bârlad prezentând manifestări clinice digestive precum şi somnolenţă de peste 24 de ore”, a transmis acesta.

Mobilizare amplă a echipajelor medicale

Apelul la 112 a fost făcut pentru copilul de 11 ani, iar la sosirea primului echipaj medical s-a descoperit că și alte persoane din familie prezentau simptome.

„Primul echipaj ajuns la caz a început manevrele de resuscitare şi a alertat dispeceratul de existenţa şi celorlalte persoane afectate. La caz au intervenit trei ambulanţe SAJ B2 din Murgeni şi Bârlad, precum şi o ambulanţă ISU C1 cu medic de la Vaslui. Copilul nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate, fiind ulterior declarat decedat de medic. Celelalte trei persoane sunt stabile hemodinamic şi respirator. Au fost anunţate Direcţia de Sănătate Publică Vaslui şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă”, a completat Daniel Ungureanu.

În acest moment, autoritățile suspectează că tragedia a fost provocată de consumul unor ciuperci otrăvitoare. Cazul a atras atenția Direcției de Sănătate Publică Vaslui, iar ancheta este în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

