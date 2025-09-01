Incendiu violent la fabrica Kronospan Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Update

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață, 1 septembrie 2025, pe platforma industrială Kronospan din Sebeș, declanșând activarea Planului Roșu de Intervenție la nivelul județului Alba. Flăcările au fost însoțite de mai multe explozii, resimțite de locuitorii din zonă, iar un nor dens de fum s-a ridicat deasupra cartierelor apropiate și a autostrăzii. În urma incidentului, patru persoane au suferit arsuri, iar pompierii intervin cu forțe suplimentare pentru limitarea efectelor incendiului.

Unul dintre răniții cu arsuri va fi transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara. Cel de-al doilea pacient, care a suferit un traumatism cranio-cerebral și arsuri, va fi dus inițial la Spitalul Județean de Urgență Mureș, pentru îngrijiri de specialitate. Ulterior, acesta urmează să fie transferat tot cu un elicopter SMURD la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București.

Misiunea echipajelor medicale este în desfășurare, autoritățile urmând să ofere noi informații pe măsură ce situația evoluează.

Plan roșu activat, după izbucnirea incendiului de la Kronospan Sebeș

Update luni, ora 9:25. Patru persoane au fost rănite – două au suferit arsuri, iar două au traumatisme – în urma unu incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş, conform informaţiilor transmise de IGSU. Un al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor.

”Unul dintre răniţii cu arsuri va fi transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Timişoara, iar un alt pacient, care prezintă un traumatism craniocerebral şi arsuri, va fi dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş, urmând ca, după acordarea îngrijirile de specialitate, să fie transferată la Spitalul de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” din Bucureşti, tot cu un elicopter SMURD”, anunţă IGSU.

Update luni, ora 8:25. Comunicat ISU Alba:

”Al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor.

De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași.”

ŞTIREA INIŢIALĂ:

La nivelul județului Alba, autoritățile au decretat Planul Roșu de Intervenție ca răspuns imediat la izbucnirea incendiului într-o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Sebeș. Această decizie semnalează gravitatea situației și necesitatea unei mobilizări rapide și coordonate a forțelor de intervenție.

Misiunea este în continuă evoluție, iar echipele operative monitorizează atent evoluția incendiului pentru a adapta raspunsul la teren.

Forțe alocate și implicarea extinsă a ISU

Reprezentanții ISU Alba au transmis că la locul incidentului au fost mobilizate:

5 mașini de stingere, dintre care una dotată cu autoscară

1 ambulanță SMURD și 2 ambulanțe SAJ

1 autospecială pentru transport victime multiple

În completarea acestora, au fost trimise și resurse de sprijin de la inspectoratele ISU din Sibiu și Mureș:

un echipaj CBRN (Chimic–Biologic–Radiologic–Nuclear) din Sibiu

autospeciala pentru transport roboți din Mureș

Primele victime: patru persoane cu arsuri

Conform informațiilor preliminare, patru persoane au suferit arsuri. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre gravitatea rănilor, tipul de arsuri ori starea generală a victimelor. ISU Alba asigură că sunt în evaluare toate modalitățile de acordare a îngrijirii medicale și transport spre unitățile sanitare competente.

”Până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului. La intervenție este prezent și un elicopter SMURD.”, se arată în comunicarea pompierilor.

Cu ce se ocupă platforma Kronospan din Sebeș

Platforma Kronospan din Sebeș este unul dintre cele mai importante centre industriale de prelucrare a lemnului din România și parte a grupului internațional Kronospan, activ în țară din 1998. Fabrica produce o gamă variată de materiale pe bază de lemn – PAL, MDF, OSB, HDF lăcuit, plăci melaminate, parchet laminat, blaturi de lucru, plăci compacte sau hârtie decorativă – utilizate în industria mobilei, pe piața construcțiilor și în proiecte de tip DIY. Produsele sunt recunoscute pentru durabilitate și design, iar compania pune accent pe sustenabilitate prin folosirea de materii prime secundare provenite din reziduurile industriei de cherestea. Kronospan deține în România două fabrici principale, la Sebeș și Brașov, investițiile depășind 600 de milioane de euro. Doar la Sebeș capacitatea de producție ajunge la circa 840.000 m³ de PAL și 384.000 m³ de MDF anual, fabrica fiind modernizată cu peste 10 milioane de euro pentru implementarea unor tehnologii de laminare automatizată și plăci cu emisii reduse, o premieră la nivel național.

În martie 2025, Kronospan și-a consolidat activitatea prin achiziția fabricii ZG Timber din Sebeș, intrând astfel și pe piața de cherestea (sawn timber) și păstrând în același timp aproximativ 500 de locuri de muncă directe în comunitatea locală.

